Рыгор Ситница об установке доски к 100-летию БНР: Растут подозрения 6 30.03.2018, 14:06

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Фото: «Радыё Свабода»

Установка мемориальной доски находится под угрозой.

По-прежнему неизвестна дата установки мемориальной доски, посвященной 100-летию Белорусской Народной Республики, «Радыё Свабода».

Деньги на бронзовый вариант доски вместо устаревшего оригинала, сделанного в 1993 году скульптором Александром Шатерником, собрали за три часа. Доску должны были установить к юбилейной дате на доме, где была подписана Третья Уставная грамота, которая провозгласила БНР независимым государством.

Заседание Мингорисполкома, на котором вывеску должны утвердить, откладывается уже вторую неделю подряд.

Председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница подавал заявку в Минский горисполком на установку памятного знака и теперь ждет оттуда реакции. Но с исполкомовских кабинетов новостей нет, говорит Ситница.

«К сожалению, растут подозрения, - не скрывает огорчения Ситница. - Безусловно, не до конца надежды потеряны, однако очередная неделя прошла - и никакой новой информации. В позапрошлый четверг, когда планировалось заседание, не собрались, куда-то уезжали. Что помешало на этот раз - не знаю. Во всяком случае, сказано было так: как будет какая-то информация - получишь ее первым. Пока ничего: ни отказа, ни одобрения».

Попытки журналистов получить комментарии в Мингорисполкоме течение четверга и пятницы плодов не принесли, чиновники на звонки и электронные письма не отвечают.

Новая мемориальная доска была сделана из бронзы по образцу предыдущей, которую еще в 1993 году отлил из сплава алюминия и кремния скульптор Александр Шатерник.

Первоначально установить мемориальную доску на здании, где была провозглашена независимость БНР, активисты планировали 23 марта. Новую дату монтажа называть никто не берется.