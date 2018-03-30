Американский фондовый рынок завершил квартал уверенным подъемом 30.03.2018, 14:08

В результате три основных индекса Уолл-стрит закончили торги в плюсе.

Американский фондовый рынок закрыл торги четверга уверенным подъемом по итогам волатильной короткой недели на фоне восстановления технологического сектора.

Однако наряду с этим агентство Reuters отмечает, что индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average понесли наибольшие квартальные потери более чем за два года.

При этом аналитики агентства напоминают, что рынок начал 2018 год на оптимистичной ноте, но растерял набранное преимущество из-за коррекции на фоне беспокойства о процентных ставках, опасений по поводу усиления торговых противоречий между США и Китаем и распродажи бумаг технологических компаний.

Техсектор в четверг отыгрывал потери и закрылся подъемом на 2,2 %, прибавляя по ходу торгов до 3,2 %. В результате три основных индекса Уолл-стрит завершили торги в плюсе.

Лидерами роста среди компонентов сектора оказались бумаги Facebook, Intel, Alphabet и Microsoft.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,07 % до 24.103,11 пункта.

Индекс S&P 500 – на 1,38 % до 2.640,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite – на 1,64 % до 7.063,45 пункта.

В то же время сообщается, что за квартал S&P потерял 1,19 %, Dow Jones снизился на 2,27 %, а Nasdaq набрал 2,32 %.

Эксперты при этом констатируют, что инвесторы не отреагировали на экономические данные, указавшие на небольшое увеличение потребительских расходов и падение числа обращений за пособиями по безработице до минимума более 45 лет.

Базовый индекс потребительских расходов (PCE) вырос на 1,6 % в годовом исчислении. Индекс, который ФРС считает важным индикатором инфляции, остается ниже целевой 2-процентной отметки с середины 2012 года.

Акции Amazon.com подорожали на 1,1 %, восстановившись после падения на 4,6 %, связанного с тем, что президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал онлайн-ритейлера, написав в твиттере, что компания платит “мало или вообще не платит налоги государству и местным властям”, однако не предъявил никаких доказательств.

Напомним, в пятницу на американских фондовых рынках будет выходной по случаю празднования католической Пасхи.