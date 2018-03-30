Макрон готов стать посредником между курдами и Турцией 30.03.2018, 14:39

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Анкара выступает против переговоров, а курды ждут французских военных.

Франция предложила выступить посредником в конфликте между Турцией и курдами на севере Сирии, где Анкара начала военную операцию против курдских боевиков в январе, сообщает segodnya.ua со ссылкой на ВВС.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с членами сирийских демократических сил (SDF), включая YPG (отряды Народной обороны сирийских курдов).

Президент Франции выразил надежду на ведение диалога между Турцией и боевиками. В администрации Макрона отметили, что он "отдал дань жертвам и определяющей роли SDF в борьбе против "Исламского государства". Однако представитель Турции быстро отклонил предложение Макрона. Ибрагим Калин заявил, что страны должны вместо этого занять "четкую позицию против всех видов терроризма".

Курдские чиновники заявили, что Макрон обязался отправить больше военных в этот район, но Париж отказался комментировать это.

Как сообщалось, части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции 18 марта вошли в анклав сирийских курдов Африн, контролируемый YPG. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Окружение Африна – ключевой шаг операции Турции "Оливковая ветвь", начавшейся 20 января и направленной на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" из региона.