Маршрутчики о новом законе: Это группа бандитов у власти 7 30.03.2018, 14:49

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Фото: svaboda.org

Минские маршрутчики обсудили скандальный закон.

В Минске в Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени Кунявского 29 марта состоялось собрание владельцев частных междугородних маршруток «нерегулярного сообщения». Они создали рабочую группу, которая должна представить в правительство предложения по решению вопросов «нерегулярных» перевозок.

Как передает "Радыё Свабода", на встречу собрались более 50 представителей индивидуальных предпринимателей и иных диспетчерских служб. Началось с того, что присутствующие удалили из зала представителя регулярных перевозчиков: «Ты на последнем собрании сказал, что тебя все устраивает. Для чего ты пришел? Вали отсюда!»

Один из перевозчиков объяснил журналисту, что когда нерегулярные перевозчики в Солигорске и Слуцке приостановили работу, регулярные «как штрейкбрехеры туда поставили свои машины».

«Они нам предлагают пойти в расписание. Так нам же места всем не хватит. Мы своих же людей, с которыми много лет проработали, должны выбросить?! Мы на это не пойдем. Нам нужно сохранить свой коллектив. И зачем они пришли? Настоящие мужики так не поступают. Это некрасиво и непорядочно».

«Было ясно, что существует проблема»

Директор союза Жанна Тарасевич сказала, что ситуация с междугородними маршрутками рассматривалась на заседании Совета по развитию предпринимательства.

Жанна Тарасевіч

«Было ясно, что существует проблема. Я проявила инициативу рассмотреть этот вопрос под крылом нашего союза, — сказала Тарасевич. — По поручению совета решено создать рабочую группу, в которую должны войти представители нерегулярных и регулярных перевозчиков, Министерства транспорта и коммуникаций.

К 23 апреля мы должны подготовить предложения с выявлением проблем и возможными вариантами их решения. Вторым вопросом было создать Ассоциацию для дальнейшего диалога с государством и цивилизованного решения вопросов».

По словам Жанны Тарасевич, приостановить действие закона невозможно. Но можно изменять различные подзаконные акты, инициировать изменения: «Нам нужно определить вашу беду. С какими проблемами вы пришли?»

Участники собрания сказали, что они собрались, чтобы решить вопросы междугородних маршруток нерегулярного сообщения, и рассказали, что им мешает работать.

После собрания корреспондент Свободы пообщался с некоторыми его участниками.

«Очень много посредников и лишних затрат»

Александр из Слуцка объяснил, почему нерегулярные перевозчики не хотят переходить в регулярные: «Очень много посредников и лишних затрат, вот и все».

«Введен мораторий до 25 апреля»

Игорь Палевич, представитель предприятия «Транспорт для всех», надеется, что власти примут какое-то решение «в пользу наших пассажиров, чтобы мы их могли обслуживать как и раньше, до 26 февраля».

— В каком состоянии сейчас ситуация с нерегулярными перевозчиками?

— Все еще в подвешенном состоянии, потому что еще не выработаны механизмы дальнейшей работы перевозчиков. Поэтому сейчас установлен мораторий до 25 апреля. И все стараются выйти из ситуации, которая сложилась, дабы не бросить своих пассажиров. Все равно будет определение позиции между властями и перевозчиками.

Падчас сходу нерэгулярных перавозчыкаў

— Нерегулярные перевозчики так и не хотят идти в регулярные?

— Вся беда в том, что автовокзалы и автобусные парки сегодня банкроты, и как-то поднять их с колен они решили нашими силами, через частников. Они не думают о том, что пассажиры, привыкшие к комфорту, не смогут уже пользоваться услугами государственного транспорта. То, что было при Советском Союзе, уже нельзя вернуть. Теперь частник может предложить комфортные условия для пассажиров.

Падчас сходу

— То есть нерегулярные перевозчики сейчас продолжают работать?

— Введен мораторий, поэтому все как бы работают. Но сегодня уже был инцидент, когда начались проверки транспортной инспекции. Если не будет вынесено какое-то решение в нашу пользу, то маршрутки остановятся. И останавятся надолго.

— Что вы хотите решить?

— Пока создана рабочая группа, которая будет вносить предложения Министерству транспорта и в специальную комиссию. И от этого уже будут отталкиваться, как работать дальше. Предложений много, но будет разработана нечто единое.

«Регулярные перевозки привели к банкротству»

Александр Якимович из Солигорска, перевозчик с 20-летним стажем:

— Я против новой реформы. Я был в регулярных перевозках в течение шести лет, и это к добру не привело, а привело к банкротству. На сегодня это убыточный вид транспорта. Парки — это потери. Мы работаем более 10 лет, и нам дали под зад. Нас выбросили с рынка.

Аляксандар Якімовіч

— Нерегулярные не хотят переходить в регулярные. Почему?

— Ведь мы не сможем создать такой сервис — «регулярные перевозки». В регулярных междугородных перевозках установлен такой порядок, что должно быть не более пяти остановок. А мы собираем по городу по всем остановкам, где есть люди. Поэтому если мы, например, это нарушим, то нас будут наказывать штрафом. В регулярных нужно заплатить за карточку, за видеонаблюдение, заезд на вокзалы — и в результате мы ничего не заработаем.

Мы не просто так остановились, у нас все забрали. Вообще это нехорошее отношение ко всему, к людям, когда 80-90% людей все устраивает. Мы наладили работу, мы платим налоги, имеем страховки. Зачем это разрушать?

— Как выйти из этой ситуации, как себя защитить?

— Не знаю, все зависит от власти. Мы что могли, то сделали. Мы собрали по всей Беларуси 81 тысячи подписей, написали письмо президенту, отнесли 12 марта подписи в администрацию Лукашенко. Я считаю, что выход очень простой — позволить нам работать в прежнем режиме и бить кассовые чеки. Я не вижу никакой проблемы. Нам пообещали, что ответ нам дадут.

— Как сейчас работают нерегулярные перевозчики?

— Сегодня мы работаем неизвестно как. Мы живем где? В «стране советов». Сейчас командировочных не возим. Мы оформляем договор фрахтования, заказ-наряд и бьем один билет на всех пассажиров. Каждому я не имею права билет дать. Это глупость. Хотя налоговая говорит: «Бейте билеты, никого не слушайте». В законе написано, что надо бить одним билетом, либо пассажиры должны положить мне на счет деньги, и потом я их должен везти.

— Почему такую ситуацию создали власти?

— Это группа бандитов во власти. Это просто провокация против людей. Сколько было возмущения у людей! Парки сегодня не готовы ехать. Мы снимали отправление автобусов — лысая резина, битое стекло, холодно. У них нет такой возможности.

А частный бизнес показал, что он может работать и оказать приличную услугу. А они одним махом сломали все. Я отработал 18 лет в шахте. И тут я отработал 20 лет. И 26 февраля они дали мне пинка, получается. Я остался без работы. А у нас есть семьи, где по трое детей — и как им жить? И кредиты на квартиру, у некоторых и на машину. Сегодня развиваться невозможно, так как завтрашнего дня нет.

Падчас сходу маршрутчыкаў нерэгулярнага злучэньня ў Менску

Минтранс: «Рынок оживает»

15 марта начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина сказал, что междугородние маршрутные такси в Беларуси восстанавливают свою работу .

«Рынок оживает, сейчас заключено 25 договоров с перевозчиками, которые ранее работали как "нерегулярщики". Согласно этим договорам 135 машин смогут работать на маршрутах: кто-то из них уже осуществляет перевозки, кто-то начнет в ближайшее время», — сказал Сергей Дубина.

Суть проблемы

26 февраля вступил в силу президентский декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который вместе с обновленным законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» полностью меняет ситуацию на рынке междугородних маршруток.

Некоторые компании по перевозке пассажиров на маршрутных такси приостановили работу.

Согласно новому закону деятельность частных междугородних маршруток отнесена к «регулярным пассажирским перевозкам». Раньше они, как и таксисты, считались нерегулярными перевозчиками.

Сейчас перевозчики должны:

— заключать договора на осуществление регулярных перевозок с «Миноблпассажиртрансом» (или с соответствующими структурами в других областях) —перейти к единому оператору «Миноблавтотранс»;

— забирать пассажиров только в определенных местах (на вокзалах);

— ездить по определенному маршруту;

— останавливаться только на конкретных остановках; разработать расписание, интервалы движения транспортных средств;

— определить количество рейсов по маршруту; платить за услуги оператора автомобильных перевозок и автовокзала.

Перевозчикам, не выполняющим этих требований, грозят санкции — штрафы и даже конфискация транспортного средства.