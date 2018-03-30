В минской многоэтажке произошел сильный пожар 4 30.03.2018, 15:14

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Работники МЧС спасли пять человек.

Сегодня в одной из квартир дома номер 134 на улице Железнодорожной в Минске произошло возгорание. На месте работали сотрудники МЧС, подробности выясняются, пишет onliner.by.

Судя по фото, пожар был довольно сильный: пламя вырывается из окон, рамы квартир несколькими этажами выше закопчены.

По сообщениям очевидцев, спасатели эвакуировали людей из окон.

В 14:43 пожар был ликвидирован, сотрудниками МЧС спасено пять человек.