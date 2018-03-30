В минской многоэтажке произошел сильный пожар

В минской многоэтажке произошел сильный пожар4
- 30.03.2018, 15:14
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Работники МЧС спасли пять человек.
Сегодня в одной из квартир дома номер 134 на улице Железнодорожной в Минске произошло возгорание. На месте работали сотрудники МЧС, подробности выясняются, пишет onliner.by.
Судя по фото, пожар был довольно сильный: пламя вырывается из окон, рамы квартир несколькими этажами выше закопчены.
По сообщениям очевидцев, спасатели эвакуировали людей из окон.
В 14:43 пожар был ликвидирован, сотрудниками МЧС спасено пять человек.