«Нас объединил флаг и Беларусь в сердце» 30.03.2018, 15:35

Более 100 человек из 16 стран пробежали 669 километров в честь 100-летия БНР.

Организаторы первого в истории «Свободного забега свободных белорусов», посвященного 100-летнему юбилею провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, подвели итоги своей акции, передает «Радыё Свабода».

Сообщается, что всего инициативу поддержали 104 атлета из 16 стран мира, в том числе в самой Беларуси. География обширна: Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Бразилия, Испания, США, Литва, Нигерия, Нидерланды, Германия, Польша, Таиланд, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Новички-любители и профессионалы вместе пробежали 669 километров. К акции присоединились и иностранцы, которые симпатизируют белорусам.

Карта забега к 100-летию БНР:

Самый массовый забег получился у белорусов из Чикаго: 14 человек собрались организованной группой, еще три устроили индивидуальные забеги. Наибольшую дистанцию за один раз покорил Ярослав Иванюк из польской Грабовки - 25 километров.

Акция некоммерческая, без спонсоров, медалей и стартовых пакетов. Каждый сам определял дистанцию и темп. По условиям достаточно было зафиксировать преодоленную дистанцию с помощью программы-трекера, сфотографироваться с национальными символами и выложить фото в соцсетях.

Свободный забег 2018:

«Мы живем в разных странах и на разных континентах. Нас объединила идея свободного забега в День Воли и 100-летие провозглашения БНР, нас объединил флаг и Беларусь в сердце», - говорится в специальном блоге «Беги!».

Идея «Свободного забега» родилась из дискуссии в «Фейсбуке» и, прежде всего, принадлежит Ольге Ермолаевой-Франко - белоруске, живущей в Бразилии. Ее активно поддержал Дмитрий Егоров из польской столицы. Они и стали зачинщиками проекта.

Энтузиазм и позитив, которые сопровождали «Свободный забег свободных белорусов», поощряют повторить его на следующий год.

«Мы побьем установленный рекорд по километражу, по числу стран и континентов, по количеству улыбок и бело-красно-белых флагов», - говорят организаторы.