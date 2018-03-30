Der Spiegel: Германия не будет вмешиваться в вопрос экстрадиции Пучдемона 30.03.2018, 15:32

В правительстве решили, что не должно быть никакого политического вмешательства.

Немецкие СМИ утверждают, что правительство Германии не будет вмешиваться в вопрос возможной экстрадиции экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которого задержали 25 марта на территории Германии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что адвокаты задержанного каталонского политика призвали федеральное правительство Германии воспользоваться своими полномочиями в соответствии с законом и не выдавать Пучдемона Испании.

Однако, по данным издания, еще в день задержания каталонского политика, этот вопрос был обсужден министром юстиции, главой МИД, главой канцелярии канцлера и государственным секретарем МВД.

В правительстве решили, что не должно быть никакого политического вмешательства.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.