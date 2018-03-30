Русый: Беларуси нужно еще 2-3 тонны икры в год 5 30.03.2018, 15:51

Причем черной.

Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области ознакомился с технологией производства черной икры и осетрины, передает БелТА.

Лукашенко посетил аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр», где ему доложили о выполнении поручений по организации производства в Беларуси ценных пород рыб.

Цех по выращиванию рыбы осетровых пород в системе установки замкнутого водоснабжения был открыт в городе Фаниполе Дзержинского района в начале 2016 года. Основная цель цеха — производство натуральной черной икры традиционным забойным методом без дополнительной обработки с минимальным процентом соли. Компания также изготавливает дополнительные продукты из осетрины.

Как сообщил вице-премьер Михаил Русый по итогам посещения предприятия Лукашенко, поручено и в дальнейшем развивать в стране аквакультурные хозяйства. Он отметил, что несколько лет назад Лукашенко поручал создать в Беларуси производство ценных пород рыб. «Мы создали в Беларуси уже восемь производств. Из них четыре — в Могилевской области», — заявил вице-премьер.

Во время посещения Лукашенко предприятия речь шла о расширении производства и перечне выпускаемой продукции. В частности, возможна организация еще нескольких подобных производств, в том числе с выпуском красной икры.

«В целом Беларусь производит 600 т красной икры. А вот черную — надо нам выйти на 2−3 т в ближайшие годы, — сказал Михаил Русый. — Это удовлетворит и внутренний спрос, и в первую очередь обеспечит рост поставок на экспорт».