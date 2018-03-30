Россия начала высылать иностранных дипломатов 30.03.2018, 15:52

В МИД РФ вызваны послы Украины и 9 стран ЕС.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос в пятницу, 30 марта, после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые ранее королевством шаги.

В тот же день МИД Италии сообщил о высылки из России двух итальянских дипработников, сообщает "Немецкая волна".

В МИД России в пятницу были вызваны руководители ряда аккредитованных в РФ дипмиссий стран, которые ранее выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. Послам вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, сообщает пресс-служба министерства.

Посол ФРГ Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch), выходя из здания МИД РФ, заявил, что Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией и готова к диалогу. Вместе с тем дипломат отметил, что Москве следует ответить на вопросы, связанные с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии, и внести ясность в его расследование.

Как сообщают западные информагентства, в МИД РФ вызваны послы Украины и 9 стран ЕС, в том числе ФРГ, Франции, Австралии, Швеции, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Италии, Польши и Великобритании.

Россия может заменить высланных из Германии дипломатов

После того как были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российских дипломатов вслед за Великобританией выслали около 30 стран мира, в том числе Германия. Представитель германского МИДа, комментируя высылку четырех российских дипломатов, заявил, что критерием для их отбора стали "связи со спецслужбами", в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. На вопрос, сможет ли Россия заменить высланных дипсотрудников новыми, представитель МИД ФРГ ответил утвердительно.