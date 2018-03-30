«Нужно же было другу помочь!»: 13-летний школьник cпас провалившегося под лед товарища 30.03.2018, 16:05

Владислав Розум

Мальчишка даже не подозревал, что совсем скоро ему придется стать спасателем.

Владиславу Розуму 13 лет, он учится в СШ № 189 Минска. Во вторник, собираясь с друзьями на прогулку, мальчишка даже не подозревал, что совсем скоро ему придется спасать провалившегося под лед товарища, пишет tut.by.

Школьник не скрывает: боялся. «Но ведь нужно же было другу помочь», — добавляет Влад.

— Я, Рома и Артем — лучшие друзья. Мы учимся в 7-м классе. В тот день мы стояли на берегу речного канала, — вспоминает случившееся Влад. — Мы немного поссорились, Артем решил сократить дорогу домой, пошел по льду и где-то через минуту провалился. Он был примерно по пояс в воде. Рома стал кричать, как ему выбраться. Но лед хрупкий, и у Артема ничего не получалось.

Влад рассказывает, что к ним тут же сбежались взрослые. Спросили: кто из друзей меньше весит, и предложили Владу подползти к товарищу.

— Я снял куртку и пополз, — продолжает школьник. — А, когда Артем за нее ухватился, стал тянуть на себя и вытащил его.

— Боялся?

— Ну… так, было страшно.

Чтобы хоть немного согреть промокшего Артема, Рома тут же дал ему свою сухую куртку. Потом приехала скорая, милиция, МЧС.

— Артема отвезли в больницу, у него было переохлаждение, — рассказывает Влад. — Вчера (в четверг. — Прим.) он уже вернулся домой, и мы с Ромой ходили его навестить. Говорит, что чувствует себя нормально.

Маме с папой Влад о своем поступке рассказал не сразу, боялся, что отругают.

— Он позвонил мне на работу, говорит: были на канале, друг провалился, я стал его спасать, — берет трубку мама школьника Наталья. — Я сразу не поняла. Думала, они гуляли по льду, хотя мы ему запрещаем, и стала ругать. А он мне: «Ты успокойся, я тебе потом перезвоню».

Ждать второго звонка от сына маме пришлось недолго. Их с Владом пригласили в милицию дать показания. Здесь мама и узнала, что ее сын — герой.

— Он просил, только папе не говори, — улыбается Наталья. — Но я все рассказала, муж сразу его похвалил: «Молодец, отважный поступок».

Вечером удивленные родители поинтересовались у Влада: «Как же ты не растерялся?» «Взрослые подсказали», — ответил он. К тому же, сказал, видел много видеороликов на эту тему. И классный руководитель не раз повторяла, как поступать в таких ситуациях.

— А почему именно ты пополз? — вспоминает мама беседу с сыном. — А он: «Мама, это мой друг! Я не мог смотреть, что он не может выкарабкаться».