Жители Молодечно: Живем за бетонным забором и колючей проволокой 1 30.03.2018, 17:00

У тысяч молодечненцев в город через железнодорожные пути только два выхода и один выезд.

— Живем, как в гетто, за бетонным забором и колючей проволокой! — говорят жители Залинейного района Молодечно, у которых в город через ж/д пути только два выхода и один выезд.

С просьбой сделать еще один пешеходный переход люди уперлись в бетонную стену в прямом и переносном смысле. В почти детективной истории разбирался mlyn.by.

Народная тропа. И версия

— В Залинейном нас около 5 тысяч человек, — начала свой рассказ местная пенсионерка Наталья Александровна, сопровождая журналиста от ж/д вокзала той дорогой, по которой рекомендует ходить молодечненцам местная власть. — Примерно столько же в районе Старое место, с которым мы разделены железной дорогой, но в остальном неразрывно связаны десятилетиями: по обе стороны пути живут родственники, в том числе дети и пожилые родители. Из района в район каждый день люди ходят на работу, весь Залинейный регулярно отоваривается на рынке и в «Евроопте» в Старом месте, посещает церковь, аптеку, многие наши дети учатся там в гимназии.

Мне 67 лет, коренная молодечненка. Как минимум всю мою жизнь, а люди говорят, что и до меня из района в район ходили по кратчайшему пути — с улицы Ларина через железную дорогу. Для нас всегда это была своя «Ладога». Сейчас запретили там ходить и предлагают совсем неприемлемые варианты, особенно для людей пожилого возраста. Пешком — только через переезд или мост на вокзале. Это от моего дома полтора километра. А тем, кто живет на окраине района, даже до нас топать два-три километра, плюс еще полтора. Для автомобилей и вовсе один путь. На этом переезде, когда он закрыт, длиннющие очереди. В Залинейном люди иногда умирают из-за того, что «скорая» на переезде стоит и не успевает добраться. Да, собираются делать «прокол» — еще один переезд для машин. А как быть пешеходам? Говорят, пользуйтесь общественным транспортом. Но зачем оплачивать проезд, да еще с пересадкой (иначе не доедешь), если пешком — 10 минут?

По словам Натальи Александровны, началась история еще в 1986 году, когда в Залинейном вдоль железной дороги решили построить гаражи. В 1987-м под это дело выделили землю, затем разработали проект, который предусматривал разрыв линии гаражного массива улицей Ларина. Она должна была оставаться свободной.

— Такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей и по причине того, что улица Ларина — охранная зона: по ней проходят инженерные коммуникации, — продолжает рассказ Наталья Александровна. — Само решение лично подписывал наш сосед Волынец Николай, который в то время был депутатом горсовета. В 1992 году в БТИ зарегистрировали 400 гаражей, а с 1994-го стали платить налог на землю, о чем есть подтверждающие документы. До 1999 года мы свободно ходили по улице Ларина в направлении железной дороги.

Но потом откуда-то взялся новый проект застройки вместо первого, согласно которому гаражный кооператив №14 перегородил тупик улицы Ларина заборными бетонными плитами, закрыв нам привычную дорогу. На полуметре, где не хватило длины плиты, сделали металлическую калитку — опять же по причине того, что местные жители взбунтовались. Через эту калитку мы ходили свободно года полтора, а потом ее заварили сваркой. И до сих пор официально запрещено ходить по нашей народной тропе. Грозятся штрафами. Периодически кто-то на свой страх и риск разрезает сваренный запор «болгаркой», и калитка день-другой открыта. (Потом «гаражники» опять приваривают). Кто этот человек — не знаю, но мы все ему благодарны.

Преодолев (иначе не скажешь) многоступенчатый вокзальный мост над путями, после получаса пешего хода в ритме 67-летней женщины оказываемся на улице Ларина, тупик которой перегорожен бетонным забором. На линии улицы — распахнутые металлические ворота. За ними — полный до краев мусорный контейнер и уборная.

— Вот эти сооружения можно ставить в охранной зоне. И бетонные плиты тоже. А людям ходить нельзя, — комментирует картину Наталья Александровна и указывает на возвышающееся над гаражами сооружение. — Это сторожевая вышка. В ней сторожа сидели когда-то и обеспечивали сохранность имущества кооператива. Но давно уже окна заколочены — всех уволили… Видите — опять калитка открыта, разрезали сварку.

От калитки по ту сторону забора с колючей проволокой — две тропинки в разные стороны. Налево — к магазину, направо — к церкви, кладбищу, парку и другим объектам.

За железной дорогой — ручей вдоль пути, а через ручей — бетонный мостик. Пока мы находились там минут 5, через него, перешагивая затем рельсы, прошли около 10 человек в обе стороны.

— Говорят, небезопасно переходить пути в неположенном месте. С этим не поспоришь. Но, во-первых, поезда здесь ходят очень редко, и на моей памяти не было ни одного ЧП. Во-вторых, мы же и просим сделать здесь регулируемый переход!

Денег нет — и точка

Осенью 2017-го жители Залинейного обратились со своей проблемой на «прямую линию» Миноблисполкома. Результат не заставил себя ждать: вскоре пришло письмо от Молодечненского райисполкома, в котором сообщалось, что руководители района и Минского отделения БЖД договорились обустроить переход через железную дорогу там, где народ протоптал стежку.

Следом «отписались» и железнодорожники, сообщив, что есть техническая возможность и они готовы выполнить работы. Но — за счет заинтересованной стороны.

На это незамедлительно отреагировал райисполком — новым письмом в адрес Натальи Александровны. Его содержание уже не имело ничего общего с предыдущим. Ссылаясь на директиву №1 Лукашенко, чиновники сообщили, что калитка заварена с целью предотвращения несчастных случаев при несанкционированном переходе железнодорожного пути и для устранения условий, которые способствуют кражам имущества членов гаражного кооператива №14. А калитка и въездные ворота предназначены для обслуживания гаражных боксов и территории, прилегающей к кооперативу.

Подобных писем было несколько. В подробности вдаваться смысла нет, кроме одного нюанса: райисполком всякий раз ссылается на решение горисполкома от 1999 года о разрешении на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку проектной документации на строительство гаражного кооператива. В этом же решении было указано, что площадь земельного участка будет уточнена после составления государственного акта на право пользования землей. Далее райисполком ссылается на решение горисполкома, но уже от 2004 года. В нем указано, что тупик улицы Ларина предоставлен в постоянное пользование гаражному кооперативу. Про 80-е никто не вспоминает и не берет в расчет события и документы тех лет. То есть, по официальной версии, до 1999 года гаражей в Залинейном не было…

В конечном итоге жители и местная власть договорились до того, что… ничего не будет. Все свелось к тому, что у райисполкома просто-напросто нет денег на обустройство перехода. У рядовых граждан их нет тем более. И вообще — власть считает нецелесообразным реализацию такого проекта, поскольку два выхода у пешеходов есть и транспортное сообщение тоже. С точки зрения чиновников, оно соответствует всем стандартам и нормативам. Наверное, кроме человеческих и моральных. Понять это можно только если взять их обувь и пройти их путь — жителей Залинейного и Старого места. Поверьте, фитнес тот еще. Даже поспорить можно, чтó дешевле — ездить в общественном транспорте с пересадкой и платить за билеты или покупать обувь с завидной частотой. Изнашивается она у местных моментально — испытано на себе. Нет, ботинки остались целы. Но до Минска добраться едва хватило сил.