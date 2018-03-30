Прапорщика из Печей, который пытал солдат электрошокером, приговорили к 5 годам 7 30.03.2018, 16:26

1,632

архивное фото tut.by

Игоря Хищенко лишили звания прапорщика.

30 марта в суде Борисова и Борисовского района объявлен приговор прапорщику Игорю Хищенко с 72-го учебного центра в Печах, передает «Радыё Свабода».

Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, издевательствах над солдатами, получении взятки и других преступлениях. Игорь Хищенко осужден на 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением звания прапорщика.

Процесс над Игорем Хищенко проходил с начала марта, суд выслушал, в том числе через видеосвязь, 18 пострадавших и 17 свидетелей, изучил 15 томов уголовного дела.

По данным следствия, прапорщик Игорь Хищенко применял к военнослужащим, которые проходили обучение в 72-м учебном центре, электрошокер, наказывал их за незначительные нарушения дисциплины ударами по голове, бил по телу указкой и свитками с газет, заставлял покупать ему в магазине продукты и сигареты, оскорблял словами и издевался. В том числе, по словам свидетелей, прапорщик заставил рядового съесть луковицу за то, что тот съел в солдатской столовой лишний завтрак.

Отчасти свою вину Игорь Хищенко в суде признал, в том числе то, что наказывал недозволенными методами своих подчиненных. Он объяснял эти поступки тем, что не мог иначе навести порядок и дисциплину. Как и на следствии, прапорщик попросил в суде прощения у пострадавших.

Как следует из материалов дела, преступления Игоря Хищенко происходили в 2016 и 2017 годах. Проверка действий прапорщика началась весной 2017 года, а его уголовное дело было завершено и передано в суд уже после смерти в 72-м учебном центре солдата Александра Коржича.