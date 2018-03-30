Власти Чехии выдали российского хакера Никулина США 30.03.2018, 16:36

Евгений Никулин

США имеют право приоритета связи с тяжестью преступления хакера.

Власти Чехии выдали обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина США. По данным СМИ, Никулина уже экстрадировали в Соединенные Штаты, сообщает «Радио Свобода» .

Местная пресса отмечает, что выдача россиянина состоялась вскоре после визита в Чехию спикера Палаты представителей США Пола Райана. Он заявил, что Вашингтон ожидает от Праги выдачи Никулина именно Соединенным Штатам, а не России. "США имеют право приоритета связи с тяжестью преступления, а также по времени запроса на экстрадицию", – сказал Райан журналистам.

Министерство юстиции Чешской республики подтвердило информацию об экстрадиции Никулина. Ранее министр юстиции Роберт Пеликан сообщал, что президент Милош Земан просил передать Никулина России.

Чешская полиция арестовала Евгения Никулина в Праге в октябре 2016 года. Задержание произошло на основании ордера Интерпола, выданного по запросу Соединенных Штатов. Американские власти обвиняют хакера в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других.