Рыцари печального Минобраза 2 30.03.2018, 16:41

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Игорь Карпенко

К чему могут привести озвученные министром-коммунистом «новации».

Глава Минобразования Игорь Карпенко озвучил ряд «инновационных предложений» в сфере высшего образования. В частности, министр предложил сократить количество специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности вузов, пишет belgazeta.by. О сокращении числа вузов, если верить министру, речь пока не идет.

«Министерство образования работает над упорядочением образовательной деятельности вузов. Речь идет о сокращении количества специальностей, направлений специальностей, которые не соответст﻿вуют основному направлению деятельности конкретного вуза, исключении дублирования одних и тех же специальностей в разных вузах, оптимизации филиалов вузов и сокращении подготовки в заочной форме», - отметил Карпенко во время онлайн-конференции «Образовательные новации-2018».﻿ К чему могут привести озвученные новации - рассуждают бывший проректор Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) Владимир Дунаев и доцент, кандидат наук Олег Трусов.

Владимир Дунаев: В выступлении Карпенко вместо стратегии присутствуют некие конвульсивные подергивания

- Совершенно очевидно, что доступность образования вступает в противоречие с его качеством. Проблема, существующая минимум последние лет десять, - количество мест в вузе либо превышает, либо мало отличается от количества выпускников средней школы. С одной стороны, проводится популистская политика доступности образования, с другой - очевидна непосильность этой ноши для государства. Вот чиновники и обсуждают проблему оптимизации, т.е. сокращения числа вузов, количества студентов; количество студентов и так уменьшается - демографическая ситуация неблагоприятная для образования.

Тема обсуждается давно, но пойти на радикальные меры государство не осмеливается. Поэтому уже много лет говорят о том, что на рынке труда присутствуют невостребованные специальности: экономисты, юристы, которых выпускают очень много и количество которых необходимо сокращать. Но ничего иного, кроме административных мер, придумать не могут.

Хотя постоянно хвастаются трудоустройством выпускников, в действительности, в подготовленных документах, в заявлениях министра Карпенко никакой системы нет. Вместо серьезной проработки проблемы (к слову, таковы обязательства Беларуси по дорожной карте Болонского процесса - диверсифицировать систему в соответствии с европейскими практиками) власть опять делает ставку на административные меры: если уж не один Минобраз, так вместе с Минтруда и соцзащиты исправят ситуацию административными методами.

- К каким последствиям может привести сокращение количества специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности вузов, административными методами?

- Белорусские вузы ориентированы не на рынок труда, а на рынок образовательных услуг. Они готовы вводить любые специальности, лишь бы находились желающие платить за них. Поэтому в непрофильных вузах наблюдается засилье непрофильных специальностей. А качество образования благодаря этому не растет.

Другое дело, что со сложившейся ситуацией борются последние лет двадцать, но воз и ныне там. Если вузы испытывают серьезную проблему с финансированием, то они все равно будут изыскивать миллион разных способов, чтобы добыть деньги от платных студентов. Других способов нет. Можно рассуждать об университетах 3.0, об объединении университетов с бизнесом, но по сути это маниловские прожекты, которые ничем не подкреплены.

А предложения о сокращении количества мест в вузах с целью повысить качество подготовки, но при этом государство им не даст денег, - неперспективный подход. Похоже, действительно, надо ставить вопрос о сокращении вузов. Используют другую лексику: объединение, укрупнение, - но во время онлайн-конференции министр утверждал, что не планируется сокращение вузов.

- Почему?

- Всякий раз, когда встает вопрос о сокращении числа вузов, это встречает такое сопротивление, что министерство предпочитает даже дезавуировать слова своих чиновников, заикнувшихся на заданную тему.

Суть слов министра можно передать одной фразой: давайте ничего не менять, оставим все как есть. Было сказано, что у нас хорошая система образования. Все заявления министра свидетельствуют о том, что никаких существенных изменений нет и не произойдет. Существует серьезная угроза снижения качества образования, особенно за счет всякого рода сокращений - во имя объявленной оптимизации. А с другой стороны, вопросы о высшем образовании остаются без компетентных ответов со стороны министра образования.

- В выступлении министра нет даже намека на стратегию развития высшего образования?

- Нет, это не стратегия. Стратегией все прозвучавшее не назовешь, хотя выступление как раз начиналось с вопроса о стратегии развития системы образования на ближайшую перспективу - вплоть до 2030г. Но в выступлении Карпенко вместо стратегии присутствуют некие конвульсивные подергивания насчет кризиса образования, отсутствия идей и, я бы даже сказал, отсутствия смелости менять эту систему, которую давно надо радикально перестраивать. Вместо этого на протяжении десятилетий мы слышим старую песню о прекрасном образовании.

Алег Трусаў: Дзяржава эканоміць на вышэйшай адукацыі

Фото: nn.by

- Ні да чаго добрага падобныя дзеянні не прывядуць. Проста колькасць паслуг рэзка вырасце. Міністр адукацыі не сказаў, якія спецыяльнасці плануецца скараціць; хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра бясплатнае навучанне. Такім чынам міністр лабіруе прыватную адукацыю - вось і ўсё. А забараніць вучыцца за грошы ніякі Карпенка не здолее. Таму павялічыцца сектар людзей, якія будуць плаціць за сваё навучанне.

- Карпенка сказаў, што бліжэйшым часам міністэрства не збіраецца скарачаць колькасць вну. Гэта азначае, што трэба рыхтавацца да скарачэння колькасці вышэйшых навучальных устаноў?

- Не, я лічу, што ўнутры вну колькасць платных студэнтаў рэзка вырасце і такім чынам дзяржава сэканоміць на вышэйшай адукацыі. У некаторых вну і цяпер амаль палова студэнтаў вучацца за грошы, а выйдзе, што за грошы будзе навучацца адсоткаў 75. Ідзе пераразмеркаванне грошай і парушэнне Канстытуцыі: колькасць платных вну будзе з кожным годам расці, а бясплатная адукацыя будзе скарачацца. І такім чынам улады збіраюцца сэканоміць на міліцыю, КДБ, на іншыя структуры.

- Ці не прывядзе такая палітыка да скарачэння колькасці студэнтаў?

- У нейкай ступені прывядзе, таму што вучыцца за грошы не кожны зможа. Колькасць студэнтаў, безумоўна, зменшыцца.

- А пераразмеркаванне грошай становіцца дзяржаўнай палітыкай?

- Канешне, а чыёй яшчэ? Паколькі на адукацыю грошы шкадуюць, на міліцыю, КДБ - не, то з адной кішэні ўлады забіраюць грошы і перакладваюць у другую.

- Ці адаб'ецца новая палітыка на якасці адукацыі?

-Думаю, ніяк не адаб'ецца, тым больш што якасць адукацыі ўсё роўна падае па цэлым шэрагу прычын. Асноўны фактар - нізкая аплата працы выкладчыкаў. Калі дацэнт атрымлівае не $500, а $300 - пра што гаварыць? У вну зараз колькасць выкладчыкаў мужчын рэзка змяншаецца, колькасць пенсіянераў рэзка павялічваецца, адпаведна, у выкладчыкаў, якія ў вну атрымліваюць менш, чым слесар ЖКГ, узровень адукацыі не будзе бліскучым.

Зараз, пасля некаторых рэформаў, настаўнікі ў школе атрымліваюць больш, чым дацэнты і кандыдаты навук у Акадэміі навук і ўніверсітэтах - гэта поўная дэградацыя вышэйшай адукацыі.

- Ці можна нейкім чынам павярнуць працэс у адваротны бок?

- На мой погляд, трэба кардынальна мяняць усю сістэму вышэйшай адукацыі. Трэба вяртацца да нармальнай пяцігадовай адукацыі: несур'ёзна гаварыць пра заканчэнне ўніверсітэта за 4 гады.

Ладна, падпісалі Балонскі працэс. Праз 4 гады вучобы атрымліваеш бакалаўра, не хочаш далей вучыцца - ідзі працаваць. Згодна з дарожнай картай Балонскага працэсу, колькасць магістраў мусіць складаць мінімум 60-70%. Але нармальны спецыяліст - магістр - павінен вучыцца яшчэ год-паўтара. У нас на групу з 10 чалавек прыпадае ад сілы адзін магістр, астатнія - за грошы.

- Што сабой уяўляе адукацыйная палітыка, якую сёння праводзіць дзяржава?

- Дзяржава эканоміць на ўсім і не думае пра будучыню. Сёння неяк працягнулі - і ладна, загналі студэнтаў на хакей - і добра. А што будзе са студэнтамі заўтра - ніхто не думае, ніхто не скажа, якімі стануць беларускія ўніверсітэты праз 10 гадоў. Краіна ўступіла ў перыяд позняга Брэжнева ці ранняга Андропава, жыве па інерцыі. А раз па інерцыі, то гіне і медыцына, і адукацыя, і ўсе сацыяльныя сферы.

- То, выходзіць, дзяржава сама зацікаўлена ў зніжэнні ўзроўню адукацыі?

- Скажу так: дзяржава зацікаўлена ў тым, каб усё заставалася, як ёсць. Каб чыноўнікі мелі велізарныя пенсіі, велізарныя заробкі за кошт медыкаў, настаўнікаў, студэнтаў. Паглядзіце, якія заробкі ў рэктараў універсітэтаў; рэктар можа і не быць прафесарам, а дацэнтам, ды атрымлівае мінімум пару тысяч даляраў. Як жывуць ягоныя дацэнты і прафесары - яму пляваць. Вось вам і адказ на пытанне.