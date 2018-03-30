Каждый четвертый пенсионер вынужден работать 30.03.2018, 17:13

Из года в год каждый четвертый пенсионер продолжает ходит на работу.

По данным Белстата, на конец 2017 года в Беларуси проживало 9 млн. 491 тысяча 800 человек. Это на 12,9 тысячи человек меньше, чем в 2016 году. Хотя, например, по сравнению с 2014 годом численность населения немного увеличилась, тогда в Беларуси жило 9 млн. 480 тысяч 900 человек, пишет kp.by.

Всего в стране работает 4 млн. 352,3 тысячи человек. Средний размер пенсии, по официальной статистике, только 314 рублей ($157).

По статистике видно, что с каждый годом в стране становится чуть меньше работников. Так, если в 2014 году было 4 млн. 550,5 тысячи человек, то в 2017-м уже только 4 млн. 352,3 тысячи человек.

Не все пенсионеры при этом уходят на заслуженный отдых. По разным причинам в прошлом году 646 тысяч пенсионеров (24,9% от общего числа пенсионеров) продолжали ходить на работу. Годом ранее работающих пенсионеров было 666 тысяч человек, а в 2014-м - 635 тысяч. Как видим, в последние годы примерно четверть всех пенсионеров продолжает работать.

В прошлом году на одного пенсионера приходилось 1,59 работающего человека. Этот показатель важен, чтобы понимать, сколько людей обеспечивают пенсию отчислениями с зарплаты. Так, еще в 2014 году на одного пенсионера приходилось 1,69 работающего. Затем их число снизилось до 1,6 человека в 2016 года, но в последние два года остается примерно на том же уровне. Судя по всему, сказывается пенсионная реформа. Напомним, к 2022 году пенсионный возраст у женщин достигнет 58 лет, а у мужчин - 63. До этого каждый год пенсионный возраст повышается на полгода. В 2018 году он составляет 56 лет у женщин и 61 год у мужчин.