SpaceX запускает новую версию ракеты Falcon 9 (Видео, онлайн) 30.03.2018, 17:36

Фото: SpaceX

Запуск происходит с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Американская космическая компания SpaceX осуществляет пятый по счету запуск спутников IridiumNEXT с помощью ракеты Falcon 9. Запуск транслируют на канале SpaceX в Youtube, пишет rbc.ua.

Трансляция на русском:

Как сообщает SpaceFlightNow, каждый из 1800-фунтовых (860-килограммовых) спутников имеет антенну L-диапазона для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле.

Четыре успешные миссии SpaceX выпустили 40 спутников с января 2017 года, последний раз - в декабре. 29 марта пресс-служба SpaceX сообщила в Twitter, что все готово для запуска спутников IridiumNEXT с помощью ракеты Falcon 9 с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. "Все системы и погода указывают на запуск завтра в 7:13 (по Североамериканским тихоокеанскому времени, - ред.)", - говорилось в сообщении.