В Супрасле готовится фестиваль культур ВКЛ 30.03.2018, 17:52

Радослав Добровольский

На Подляшье до сих пор жива культура Великой Литвы.

Фестиваль культур Великого Княжества Литовского готовят в Подляшском городе Супрасль. Свою кухню, музыку и танцы покажут нацменьшинства, проживающие на Подляшье и приглашенные гости из-за рубежа, передает «Радыё Рацыя».

В планах также международная конференция по поводу истории Великого княжества Литовского и встреча блогеров из Польши, Беларуси и Литвы и несколько других предложений, говорит бургомистр Супрасля Радослав Добровольский:

- Мы хотим, чтобы по-белорусски, литовcки и польски почитали «Пана Тадеуша», хотим показать кухню трех народов, а также устроить международную конференцию с участием историков, исследователей культуры из Литвы, Беларуси и Польши под названием «За общее дело. Возле Орла знак Погони».

В прошлом году в Супрасле состоялся фестиваль «Палитра культур Подльяшья», к которому навязывают организаторы нынешнего мероприятия. Фестиваль культур Великого Княжества Литовского запланирован на август.