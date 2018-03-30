Под Барановичами фура с коровами протаранила грузовик с кондитерскими изделиями

Под Барановичами фура с коровами протаранила грузовик с кондитерскими изделиями3
- 30.03.2018, 17:57
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По факту происшествия проводится проверка.
В Барановичском районе на 199-м км трассы Брест — Минск — граница Российской Федерации 28 марта около 14:30 случилась трагикомичная автоавария, сообщает «Еврорадио».
Как сообщает сайт gaibrest.by, со стороны Бреста в сторону Минска ехала колонна из нескольких фур с польскими номерами. В машинах транзитом через Беларусь в Россию перевозили коров. Одна фура пошла на обгон грузовика "ГАЗ", ехавшего в попутном направлении. Но при этом фура на полной скорости ударила грузовик.
От удара автомобиль, перевозивший коробки с кондитерскими изделиями, вылетел в правый по движению кювет. Машина перевернулась, а потом снова стала на колеса. Хотя авто получило сильные повреждения, водитель в ДТП не пострадал.
Водитель фуры, ставшей виновником ДТП, объяснил, что не учел габариты своего автомобиля при обгоне. Это и привело к аварии.
По факту происшествия проводится проверка.