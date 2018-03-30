Биткоин за $100: где работать после игр с криптовалютами Владимир Смеркис, Forbes

30.03.2018, 18:20

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Не пора ли занятым в блокчейн-индустрии задуматься о том, что будет с рынком труда, если курсы криптовалют продолжат разочаровывать.

Согласно данным Indeed, одного из самых популярных сайтов по поиску работы в сфере блокчейн-технологий, с ноября 2015 года количество вакансий и резюме, содержащих слова «блокчейн», «биткоин» и «криптовалюты» возросло более чем на 600%. При этом практически профессионалов, настоящих «акул» с дипломами и многолетним опытом в нашей индустрии не существует — ведь осмысленному криптовалютному рынку всего два года. Основной играющий состав — это те, кто пришли из сфер инвестиционного банкинга, Forex и Fintech-фирм. В какой-то очень нужный момент эти люди смогли предвосхитить хайп и увидеть перспективность криптоактивов. Если зайти на профили в Linkedin тех, кто сейчас занимается аналитикой рынка, трейдингом или запуском ICO, можно довольно четко проследить траекторию развития их карьеры.

В 2017 году, когда криптовалюты неслись к вершине финансовой волны и хайпа, многие сломя голову побежали создавать собственные обменники, криптобиржи и проводить ICO чего бы то ни было. В тот момент любых людей, которые могли похвастаться хоть каким-то криптовалютным опытом, брали «с руками» и с зарплатой в два, в три раза превышающей зарплату на аналогичной специальности.

Искусственное завышение зарплат породило и завышенные ожидания, и жажду легкой наживы. Многие из тех, кому пришлось однажды в команде ICO поработать SMM-щиком или трафик-менеджером, после такого опыта решили либо делать свои агентства, либо проводить ICO своими силами. И, как ни удивительно, к этим зеленым специалистам выстраивались огромные очереди.

Дикие доходы неизбежно рождают и дикий ажиотаж. Когда в криптопустыне можно было посеять зерно, и из него буйно рос оливковый сад, люди были готовы платить неимоверное количество денег. Однако рынок за эти два года не перестал был максимально волатильным. Риски никуда не делись, резкие скачки курсов основных криптовалют продолжают трясти его день ото дня. В свете последнего сдвига курса вниз, особенно в сравнении с показателями конца 2017 года — все помнят это сладкое время, биток по двадцатке! — значительно снизились доход и степень накала на рынке труда.

Теперь у руководителей некоторых проектов возникают вопросы: «А действительно ли этот человек стоит таких денег? Действительно ли у него есть те знания, умения и навыки, о которых он так красиво говорил мне на нашей первой встрече?». Таким образом, уходит лихорадка еще недавних времен, когда можно было попасть в индустрию криптовалют, всего лишь упомянув слова «блокчейн» или «крипто» в своем резюме. Теперь большинство ICO-проектов, от мала до велика, стали тщательнее подбирать персонал.

Работа и зарплата

Кого ищут блокчейн-компании разных мастей? На ниве криптовалют трудятся майнинг-инженеры, финансовые эксперты, журналисты, аналитики. Самые востребованные вакансии в индустрии сейчас: все еще разработчики — их всегда не хватает; маркетологи и пиарщики; а также люди, занимающиеся investment relations (для простоты можно перевести как «отношения с инвесторами).

При этом в России нет узконаправленных кадровых агентств по блокчейн-специалистам. И все эти люди — самоучки. Да, классической системы образования в блокчейне и криптовалютах также нет, но, как говорят американцы, we’re getting there — то есть мы движемся в ту сторону весьма быстро. ВШЭ и МГУ уже имеют свои программы повышения квалификации. Виталик Бутерин и глава Внешэкономбанка подписали соглашение, в рамках которого будут проходить тренинги по криптовалютам и блокчейну. Сбербанк давно открыл охоту на блокчейн-архитекторов и открыл соответствующие курсы для своих сотрудников. В США курсы по криптовалютам открыты в Стэнфордском и Массачусетском университетах. Подобные планы вынашивают и в Европе — первым «хабом» блокчейн-образования может стать Университет Эдинбурга.

Вообще же кузница кадров в сфере блокчейн также распределена, как и он сам. Таланты, в основном, живут на митапах в коворкингах, на конференциях, на форумах и хакатонах.

Итак, что же будет с большими зарплатами, которые так подогрели интерес к блокчейну на рынке труда? Думаю, они могут также быстро исчезнуть, или быть сравнимы с той же волатильностью биткоина. Однако, даже если криптовалюты умрут или схлопнутся, с нами останется удивительная и уже во множестве областей применяемая технология блокчейн — именно мощный, международный и локальный, ликбез о возможностях технологии блокчейн спасет трудящихся на этой ниве.

Владимир Смеркис, Forbes