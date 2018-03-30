Экс-агент КГБ: У спецслужб РФ есть список на ликвидацию восьми человек 3 30.03.2018, 18:41

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В списке - имена нескольких перебежчиков и основателя инвестфонда Hermitage Capital Management.

Бывший агент КГБ, в 1998 году бежавший в Великобританию и использующий вымышленное имя Борис Карпичков, рассказал о существовании списка из восьми человек, которых, по его словам, намерены убить российские спецслужбы. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Bloomberg.

О списке Карпичков узнал в феврале 2018 года от своего друга из российской спецслужбы.

Помимо Карпичкова, в списке было имя Скрипаля, а также еще нескольких перебежчиков и основатель инвестфонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, который обвиняет российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.

По данным Bloomberg, человек, называющий себя, Карпичков в 80-е годы был майором КГБ и до распада СССР работал в Латвии. Затем он стал информатором ЦРУ и сбежал с секретными документами.

5 марта 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков.