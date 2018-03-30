Расписание Пасхальных служб в греко-католических приходах Минска
- 30.03.2018, 18:50
Предлагаем вашему вниманию расписание Пасхальных служб в греко-католических приходах столицы.
Расписание Пасхальных служб публикует krynica.info.
Приход Праведного Иосифа и приход святого Николая Чудотворца (в часовне пастырских Центра святого Иосифа: ул. Орджоникидзе д. 6, ст. Метро «Автозаводская»)
Великая Суббота — 31.03.2018
10:00 — Вечерня с Литургией св. Василия вел.; Освящение пасхальных блюд
Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018
12:00 — Божественная Литургия Воскресения Господня (для детей)
Светлый Понедельник — 02.04.2018
19:00 — Божественная Литургия
Приход Матери Божьей Неустанной Помощи (в часовне пастырского Центра: пер. Снежный д. 7, ст. Метро «Молодежная»)
Великая Суббота — 31.03.2018
10:00 — Вечерня с Литургией св. Василия вел .; Освящение пасхальных блюд
Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018
10:00 — Божественная Литургия Воскресения Господня
Светлый Понедельник — 02.04.2018
18.30 — Божественная Литургия
Приход Святого Духа (Красный костел — нижний храм)
Великая Пятница — 30.03.2018
Служба в Красном костеле — верхний храм (для всех приходов Минска)
18:00 — Вечерня, Вынос Плащаницы и процессия
— (нижний храм — белый зал): Иерусалимской Заутреня захоронения Господня, Исповедь
Великая Суббота — 31.03.2018
11:00 — Вечерня с Литургией св. Василия вел.; Освящение пасхальных блюд
Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018
Красный костел — главный храм
12:00 — Пасхальная процессия и Пасхальная Заутреня
Божественная Литургия Воскресения Господня; Освящение пасхальных блюд
Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018
Красный костел — нижний храм
18:00 — Божественная Литургия Воскресения Господня
Светлый Понедельник — 02.04.2018
Красный костел — нижний храм
18.30 — Божественная Литургия