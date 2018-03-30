Расписание Пасхальных служб в греко-католических приходах Минска 30.03.2018, 18:50

Фото с сайта koffkindom.ru

Предлагаем вашему вниманию расписание Пасхальных служб в греко-католических приходах столицы.

Расписание Пасхальных служб публикует krynica.info.

Приход Праведного Иосифа и приход святого Николая Чудотворца (в часовне пастырских Центра святого Иосифа: ул. Орджоникидзе д. 6, ст. Метро «Автозаводская»)

Великая Суббота — 31.03.2018

10:00 — Вечерня с Литургией св. Василия вел.; Освящение пасхальных блюд

Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018

12:00 — Божественная Литургия Воскресения Господня (для детей)

Светлый Понедельник — 02.04.2018

19:00 — Божественная Литургия

Приход Матери Божьей Неустанной Помощи (в часовне пастырского Центра: пер. Снежный д. 7, ст. Метро «Молодежная»)

Великая Суббота — 31.03.2018

10:00 — Вечерня с Литургией св. Василия вел .; Освящение пасхальных блюд

Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018

10:00 — Божественная Литургия Воскресения Господня

Светлый Понедельник — 02.04.2018

18.30 — Божественная Литургия

Приход Святого Духа (Красный костел — нижний храм)

Великая Пятница — 30.03.2018

Служба в Красном костеле — верхний храм (для всех приходов Минска)

18:00 — Вечерня, Вынос Плащаницы и процессия

— (нижний храм — белый зал): Иерусалимской Заутреня захоронения Господня, Исповедь

Великая Суббота — 31.03.2018

11:00 — Вечерня с Литургией св. Василия вел.; Освящение пасхальных блюд

Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018

Красный костел — главный храм

12:00 — Пасхальная процессия и Пасхальная Заутреня

Божественная Литургия Воскресения Господня; Освящение пасхальных блюд

Воскресенье воскресения Господня — 01.04.2018

Красный костел — нижний храм

18:00 — Божественная Литургия Воскресения Господня

Светлый Понедельник — 02.04.2018

Красный костел — нижний храм

18.30 — Божественная Литургия