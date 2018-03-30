СК не нашел состава преступления в деле стрелявшего по собакам руководителя агрокомбината 5 30.03.2018, 19:09

Зоозащитники с этим не согласны - и продолжают собирать подписи под петицией за снятие Рябцева с должности.

В действиях исполняющего обязанности директора агрокомбината «Восход» Виктора Рябцева отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 339/1 УК «Жестокое обращение с животным», рассказали tut.by в областном управлении Следственного комитета. Зоозащитники с этим не согласны — и продолжают собирать подписи под петицией за снятие Рябцева с должности. Ее собираются отправить главе области.

По словам сотрудников агрокомбината «Восход», исполняющий обязанности директора агрокомбината «Восход» Виктор Рябцев стрелял из пневматики в собак на двух фермах днем 7 января. В итоге одна из собак лишилась глаза. Второй пуля попала в шею.

Руководитель не отрицает, что стрелял, но подчеркивает: он отпугивал животных, которые вели себя агрессивно, а не палил по ним прицельно.

— Собак, которые свободно бегают по территории фермы, быть не должно — ни своих, ни приблудившихся. Это нарушение санитарных норм, за которое могут выписать серьезный штраф. Да и не в штрафе дело, а в здоровье людей и скота. Мало того что собаки агрессивно себя ведут, так они еще могут стать распространителями бешенства — недалеко лес, лисы, — пояснял он.

Проверку по факту стрельбы проводил Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета.

— Судебно-ветеринарная экспертиза показала, что причиненные собакам повреждения не являются увечьем. В связи с этим в действиях Рябцева отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей за жестокое обращение с животным, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

По словам Виктора Рябцева, после того случая и предупреждений о том, что собак на территории ферм быть не должно, одна сотрудница все равно привела своего домашнего пса.

— Пришлось ее депремировать. Всем было сказано: за нарушения будет наказание рублем. После этого все вопросы снялись, — сказал Рябцев.