WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Кремлю 30.03.2018, 19:11

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Советники Дональда Трампа предлагали ему три варианта ответа России по «делу Скрипаля».

Президент США Дональд Трамп, приняв решение о высылке из страны 60 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля, выбрал тем самым средний вариант из тех, что ему предлагали советники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Всего, как пишет издание, Трампу было предложено три варианта ответа. Легкий вариант предусматривал высылку примерно 30 дипломатов и оставление российского консульства в Сиэтле. Средний, который президент в конечном итоге и выбрал, подразумевал высылку 48 дипломатов из российского посольства из Вашингтона и 12 — из постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле, передает РБК.

Раскрыть подробности жесткого варианта собеседники издания отказались. Один лишь отметил, что американская контрразведка знает о более чем «40 российских шпионах», действующих в Штатах, которые не были включены в итоговые списки.

«Если вы выберете сейчас более жесткий сценарий и русские нам ответят, в дальнейшем мы будем ограничены в нашем ответе», — передал источник слова, которые прозвучали на встрече с Трампом во время обсуждения вариантов ответа Москве. «Со средним вариантом, — пересказал источник один из аргументов, — вы наносите тяжелый удар и при этом продолжаете сжимать кулаки». Президента удалось убедить выбрать именно средний вариант, добавил собеседник.

В минувший понедельник, 26 марта, Вашингтон объявил, что высылает из страны 60 российских дипломатов и закрывает консульство в Сиэтле. Мера стала ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в причастности которого Лондон обвиняет Москву. Как объяснила представитель Госдепа Хизер Нойерт, США пошли на этот шаг совместно с 28 другими государствами, которые «выразили солидарность с Великобританией» и также выслали из своих стран российских дипломатов.

В пятницу, 30 марта, Россия ответила на высылку своих дипломатов из разных стран зеркальными мерами.