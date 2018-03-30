Николай Ходасевич: Глеб хочет сделать все возможное, чтобы помочь Беларуси в Лиге наций 2 30.03.2018, 19:25

Николай Ходасевич

Ведущий программы «Время футбола» прокомментировал пятое возвращение Александра Глеба в БАТЭ.

Журналист «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич в беседе Pressball.by прокомментировал пятое возвращение Александра Глеба в БАТЭ.

- Думаю, я понимаю, почему он оказался в Борисове. Если БАТЭ его подписал, там совсем небольшие деньги по зарплате. По моим сведениям, ниже среднего контракт. В этом году Саша хочет сделать все возможное, чтобы помочь сборной Беларуси в Лиге наций. Для этого он должен получить обширную игровую практику на довольно высоком уровне. Эти условия сейчас ему может обеспечить только БАТЭ. Полагаю, с Дулубом у него существует принципиальная договоренность, и Глеб будет реально бороться за место в основе, которое ему вовсе не гарантировано. Если Александр форму наберет, он однозначно поможет не только сборной, но и борисовской команде в еврокубковых баталиях.