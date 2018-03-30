Бориса Хамайду будут судить за поздравления с Днем Воли 3 30.03.2018, 19:35

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Борис Хамайда

Фото: svaboda.org

Очередное абсурдное дело возбудили сотрудники Железнодорожного РОВД Витебска.

Вечером 28 марта старейшего витебского оппозиционера посетили сотрудники Железнодорожного РОВД и сообщили, что против него возбуждено административное дело по статье 23.34. Дело инициировано милиционерами после события 23 марта, передает vitebskspring.org.

В тот день Борис Хамайда поздравлял витебских прохожих с Днем Воли, чем, по мнению правоохранителей, нарушил порядок организации и проведения массовых мероприятий. На месте возле так называемого «синего дома», где активист обычно распространяет независимую прессу, он установил бело-красно-белый флаг и вывесил растяжку-вышиванку в честь столетия БНР.

На поздравление прохожие реагировали по-разному. Рассказывает Борис Хамайда:

«Большинство прохожих воспринимала мое поздравление благосклонно. Правда, одна женщина пыталась устроить скандал: сначала ей не понравилось изображение «Погони», а потом она заявила, что под «бело-красно-белым флагом полицаи вешали людей». Достала мобильный телефон, пыталась снимать меня, приговаривая, что хочет знать в лицо своих врагов. А потом куда-то позвонила. Вероятно, она и вызвала милицию».

По словам Бориса Хамайды, сотрудники милиции подошли к нему лишь через несколько часов, когда тот уже собирался уходить. Заметив, что он упаковывает вещи, никаких претензий милиционеры не высказали. Поэтому визит домой аж через 5 дней стал для активиста неприятной неожиданностью.

Согласно статье 23.34, Борису Хамайде грозит административный арест или штраф в размере до 30 базовых величин. Дата суда над активистом пока неизвестна. Ему сказали ждать повестку.

Напомним, 26 марта этого года за поздравления витеблян с Днем Воли были уже оштрафованы жители Витебска Николай Качурец и Андрей Кешанюк.