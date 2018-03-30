SpaceX успешно вывела на орбиту спутники Iridium 30.03.2018, 19:45

Спутники Iridium NEXT обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств.

Компания SpaceX сегодня, 30 марта, запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников. Старт состоялся с базы Военно-воздliga.net ушных сил США Ванденберг. Об этом сообщается на сайте компании, передает liga.net.

Это пятый пуск, осуществленный SpaceX в интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications. Сегодня еще 10 аппаратов Iridium отправились на низкую околоземную орбиту, что пополнить группировку сначала до пятидесяти, а на конечном этапе проекта до 66 аппаратов.

В ходе запуска инженеры компании планируют спасти обтекатель ракеты, приземлив его на сеть, растянутую на корабле в океане. За счет этого в компании намереваются значительно снизить издержки и удешевить запуски спутников.

Новый обтекатель оснащен бортовыми двигателями и системой управления, которые помогают половинкам ориентироваться в полете. У земли для гашения скорости выпускается похожий на параплан парашют.

Спутники Iridium NEXT обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств. Общая стоимость проекта (разработка, изготовление, запуск, страховка, модернизация наземной инфраструктуры) составляет $2,9 млрд.