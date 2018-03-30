Проект по переводу книг Алексиевич стал самым крупным в истории белорусского краудфандинга 30.03.2018, 20:00

Сумму, которая требуется на перевод, собрали за 20 дней.

Проект «Голоса Утопии», который предусматривает перевод на белорусский язык пяти книг Нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, стал самым масштабным в истории белорусского краудфандинга. Каждую книгу издадут без цензорских правок, передает «Белсат».

Кампанию на платформе Ulej.by инициировала «Кнігарня Логвінаў».

Сегодня «Кнігарня Логвінаў» поблагодарила всех, кто поддержал проект, и тех, кто его поддержит:

«Благодаря вступлению Белгазпромбанка, проект «Голоса Утопии» стал самым масштабным за всю историю белорусского краудфандинга, а книги Светланы Алексиевич на белорусском языке появятся во всех библиотеках страны – после печати тиража банк передаст 15 000 книг в 2400 библиотек бесплатно. Это первый раз, когда платформа Улей выступила в качестве соорганизатора, и результаты этого проекта для нас очень важны. Но главное, что мы видим сегодня – это большой интерес к творчеству нашей Нобелевской лауреатки и нашего языка».