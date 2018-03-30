Частная разведка США: Россию охватывает волна протестов 30.03.2018, 20:08

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Путину грозит провал.

Смертельный пожар в торговом центре российского города Кемерово нарушил спокойствие всей РФ. В трагедии, произошедшей 25 марта, погибло больше 60 человек, в том числе 41 ребенок. В последующие дни протесты по всей стране заставили Кремль обратить внимание на растущий внутренний кризис. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Общей темой демонстраций стало активное осуждение коррупции, которую многие протестующие сочли главной причиной пожара в торговом центре. Демонстранты обвинили режим Владимира Путина в том, что он позволил процветать коррупции в местной администрации в Кемерово и МЧС России, что привело к преступной халатности. Плакаты "Коррупция убивает" были наиболее распространенными во время уличных акций, демонстранты требовали отставки нескольких высокопоставленных должностных лиц, включая губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова и – некоторые – президента Владимира Путина.

Хотя обычно самые масштабные протесты в России координируют ключевые представители оппозиции, такие как Алексей Навальный, нынешняя волна демонстраций поднялась сама собой через социальные сети и местные СМИ. Все началось с нескольких сотен протестующих и дошло до десятков тысяч после высказываний российских чиновников. Так, Тулеев обозвал "бузотерами" демонстрантов, многие из которых были родственниками жертв. Другие высокопоставленные чиновники заявили, что члены семей погибших предпочитают привлекать внимание СМИ вместо того, чтобы скорбеть. Одна из чиновниц в Кемерово отличилась особо компрометирующим выпадом, мол, почему люди в панике, ведь дети умирают каждый день.

Между тем, Путин не встречался с семьями погибших во время своей поездки в Кемерово. Постановочная фотография президента России в больнице позже вызвала бурную реакцию в интернете. Избегание родственников и постановочные фото являются распространенными методами Кремля, когда речь идет о внутренних трагедиях и, как правило, имеют желаемый эффект в успокоении протестов. Однако на этот раз они только подогрели общественное возмущение.

Демонстрации, организовавшиеся спонтанно в 20 городах, и 15 тысяч протестующих в Москве, включая много детей и молодежи, смогли собраться без получения официальных разрешений городских властей. За прошедший год население России стало более политически активным, и эта тенденция сохранится, так как внутренние проблемы Кремля продолжают усугубляться.

Теперь вопрос заключается в том, перерастет ли кемеровская трагедия в более масштабное движение. Если да, то это добавит Путину внутренних проблем – вдобавок к застойной экономике, волнениям по экологическим и экономическим вопросам, непопулярным планам по повышению налогов и борьбе между элитами. Столкнувшись со всеми этими проблемами сразу, президент, переизбранный всего пару недель назад, может провалить свой четвертый срок.

Последствия пожара в ТЦ в Кемерово

Фото: МЧС РФ

Могут ли протесты выйти за рамки трагедии?

Антикоррупционные протесты в ответ на трагедию в Кемерово до сих пор были довольно неорганизованными, но, если к ним присоединятся различные оппозиционные группы, демонстранты могут мобилизоваться в большем количестве. Например, протесты могут значительно усилиться, если Навальный, очень влиятельная фигура, возглавит их. Кремль скорее решится на подавление движения, если демонстрации будут рассеяны. Однако, если они сольются с другими протестами (например, акциями из-за отравления детей в Подмосковье или против сокращения зарплаты в Санкт-Петербурге), это может изменить ситуацию. Кремль окажется перед риском вызвать еще большее народное волнение, если решит разогнать демонстрации.

Как Кремль будет переводить стрелки?

Многие россияне продолжают требовать наказания для чиновников, и в ответ Следственный комитет России арестовал пять человек. Однако среди задержанных нет Тулеева и Пучкова, и оба они имеют твердую поддержку со стороны Путина. Традиционно российский лидер умеет противостоять призывам уволить верных ему чиновников. Но с приближением важных региональных выборов в сентябре Путин может быть более осторожен в защите своих дружков. Скорее всего, Кремль сделает крайними еще каких-то людей, замешанных в кемеровском инциденте, но их ранг и тяжесть наказания для них (если оно будет) будут влиять на дальнейшую реакцию общества.

Сможет ли Путин успокоить общество?

Типичные театральные проявления сочувствия со стороны российского лидера не имеют своего обычного эффекта, когда речь идет об успокоении населения России. В условиях нарастания внутренних кризисов президенту РФ может потребоваться изменить тактику, если он хочет подавить беспорядки. Однако пока неясно, к каким новым инструментам прибегнет Путин, чтобы заменить свои традиционные методы обращений к нации и публичных выступлений. Разгорающиеся политические дискуссии в России, без сомнения, будут определять планы Путина на его четвертый срок.

Как власти разберутся с медиа?

В целом российские СМИ негативно отреагировали на то, как Кремль повел себя в связи с событиями в Кемерово. Социальные сети стали главным каналом распространения возмущения и мрачных подробностей, и даже некоторые государственные или связанные с государством СМИ последовали этому примеру. Посмотрим, какую тактику будет использовать Кремль, чтобы ограничить распространение информации и выражение общественного недовольства, при этом не вызвав гораздо более серьезной волны протестов.