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Учредителями НФК «Крумкачы» стали пианист Блинов и голкипер Костюкевич

  • 30.03.2018, 20:14
Евгений Костюкевич

«Вороны» выступят во второй лиге чемпионата Беларуси.

Как стало известно pressball.by, учредителями НФК «Крумкачы» стали пианист Юрий Блинов и голкипер Евгений Костюкевич.

В пятницу, 30 марта, НФК «Крумкачы» подал заявку в БФФ на участие во второй лиге чемпионата Беларуси.

Логотип остается прежним как и у ФК «Крумкачы», но у команды будет новое юрлицо. Формально образован новый клуб, отмечает by.tribuna.com. Директор — Давидович О.В.

Жеребьевка второй лиги пройдет на следующей неделе. Старт чемпионата ориентировочно назначен на 14 апреля.


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