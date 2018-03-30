Учредителями НФК «Крумкачы» стали пианист Блинов и голкипер Костюкевич
- 30.03.2018, 20:14
«Вороны» выступят во второй лиге чемпионата Беларуси.
Как стало известно pressball.by, учредителями НФК «Крумкачы» стали пианист Юрий Блинов и голкипер Евгений Костюкевич.
В пятницу, 30 марта, НФК «Крумкачы» подал заявку в БФФ на участие во второй лиге чемпионата Беларуси.
Логотип остается прежним как и у ФК «Крумкачы», но у команды будет новое юрлицо. Формально образован новый клуб, отмечает by.tribuna.com. Директор — Давидович О.В.
Жеребьевка второй лиги пройдет на следующей неделе. Старт чемпионата ориентировочно назначен на 14 апреля.