Под Барановичами пять лет не могут продать бывший дворец Радзивиллов 2 30.03.2018, 20:31

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У последнего владельца замок отобрали в 2016 году.

Радзивиллы оставили в Беларуси богатое наследие: дворцы и поместья. Правда, сейчас большинство этих объектов находятся в плачевном состоянии. Спрос есть, но покупателей пугают условия, на которых продаются эти здания, пишет kp.by.

Так в который раз за прошедшие 5 лет Фонд «Брестоблимущество» выставляет на продажу здание бывшего дворца в деревне Полонечка Барановичского района. Первый аукцион состоялся в 2013 году, в 2014-ом с 50-процентной скидкой «Былы палац» купила минская фирма, но из-за невыполнения условий продажи, замок в 2016-ом отобрали. Потом было еще несколько неудачных аукционов, очередной назначен на 29 мая 2018 года.

Разрушенный дворец продают за 19210 рублей 72 копейки – это примерно 20% от цены, которую запрашивали пять лет назад.

Новый владелец обязан за 1,5 месяца заключить договор о разработке проектной сметы на реконструкцию и провести строго в срок. Еще зарегистрировать в Минкульте охранное обязательство, а когда замок восстановят, то не менее 3 лет использовать его по назначению.