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Шорец все же запретил бабушкам торговать на мини-рынках

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  • 30.03.2018, 20:35

В Минске приняли документ о недопущении нелегальной торговли.

Сегодня «депутаты» Мингорсовета одобрили изменения и дополнения в правила благоустройства и содержания столицы. В частности, в них появился пункт о недопущении несанкционированной торговли. Об этом сообщает БелТА.

Наиболее принципиальными изменениями в правила стало внесение в них пунктов о недопущении размещения материалов рекламного и нерекламного характера в неустановленных местах, а также несанкционированной торговли в неустановленных местах.

Правила устанавливают единый порядок содержания территорий и строений Минска, а также позволяют максимально оперативно выполнять работы по озеленению, цветочному оформлению и санитарной очистке города, сказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, представлявшая проект этого решения.


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