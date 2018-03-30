Украина просит УЕФА и FARE добавить символику «ЛДНР» в перечень запрещенных 30.03.2018, 20:47

С такой просьбой выступила Федерация футбола Украины.

29 марта Федерация футбола Украины направила обращение к организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE – организация, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенных для демонстрации на футбольных матчах символики террористических "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола Украины.

16 марта федерация обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики террористической организации "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года.

"Федерация футбола Украины выражает благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты", – говорится в сообщении.

Объединение болельщиков киевского футбольного клуба "Динамо" "Родичі" 19 марта обратилось к президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко относительно запрета на использование символики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на стадионах.

Болельщики напомнили, что "ДНР" и "ЛНР" совершили ряд преступлений, а на Донбассе за время вооруженного конфликта погибло более 10 тыс. человек.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.