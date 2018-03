Ядерный электорат 1 Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Своей беспринципностью Запад вырастил у себя под боком ядерного маньяка.

У Путина есть такая особенность. В политически неблагоприятные для себя моменты он исчезает из публичного пространства. Так было 3 года назад, когда он исчез на пару недель после убийства Немцова. Так же исчез он в феврале этого года после катастрофического поражения его наемников в столкновении с американцами и их союзниками при Дэйр-эз-Зоре. Поражения настолько позорного, что вся информация о погибших и раненых и даже о самом факте боя Москвой скрывалась. Впервые за годы его правления он официально был объявлен больным. Ему было над чем поразмышлять.

Путин весны и лета 2014-го года — триумфатор, опьяненный неожиданной легкостью крымской операции и вялой реакцией Запада, вождь Русского мира, воссоединяющий "утраченные территории". Хороший Гитлер по льстивому определению кремлевского пропагандона Миграняна.

Но та его роль требовала динамики, картины непрерывно расширяющейся вселенной Русского Мира. Статика, любой намек на отступление перед внешним врагом смертельны для неё, порождают даже среди самых горячих сторонников страшное подозрение: "Царь не настоящий!" Теперь, до самого своего последнего дня во власти, он обречен быть Владимиром Настоящим.

Неудачи и поражения на этом пути стали преследовать его довольно быстро. Самым болезненным метафизическим поражением "Русского мира" стало отторжение этой нацистской идеологемы русскими жителями Украины, которые в своем подавляющем большинстве остались верны украинскому государству и европейскому выбору этой страны. Амбициозный проект "Новороссии" скукожился до бандитской Лугандонии.

Сирийская авантюра, в которой Кремль поддержал террористов Асада, "Хезболлы" и КСИР в геноциде суннитов, в значительной степени призвана была отвлечь внимание от провала в Украине. Трижды победоносно выведя из Сирии войска, Владимир Таврический на самом деле ввязался там в наземные операции силами ихтамнетов и вляпался в позорную Пусиму, трусливо отказавшись от погибших боевиков. Как переломить эту потенциально опасную для его власти тенденцию? Одержать какие-то военные победы? Нет у него для этого ресурсов.

После некоторой паузы обреченный на успех член России вернулся в информационное поле с продуманной концепцией на все оставшиеся годы своего пожизненного правления. Он опробовал ее сначала на фокус-группе элитных воров в законе, собравшихся 1 марта в Манеже, затем развил в нескольких громких видеоинтервью и, наконец, представил наглядно и оглушительно urbi et orbi в Солсбери (Великобритания) 5 марта 2018 года.

Нападение на Великобританию с использованием оружия массового поражения было показательно демонстративным. Он сознательно оставил все возможные следы, буквально кричавшие городу и миру: "Да, это сделал я, Vladimir Terrible!".

Задачей путинского теракта было обострить максимально отношения с Западом, создав тем самым внутри страны образ осажденной крепости, балансирующей на грани войны (с угрозой перехода за эту грань). Согласно своей новейшей концепции политического выживания вождь намерен продавать своим подданным не череду славных побед, как ему это виделось весной 2014-го, а вечное оруэлловское угрюмое противостояние Евразии с Океанией.

Но какие же инструменты, кроме своей уникальной "духовности", сможет задействовать для длительной конфронтации с Западом государство, в разы уступающее ему по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, и, как выяснилось в Сирии, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

У "хорошего Гитлера" есть свое Wunderwaffe. Нет это не ракетные страшилки из мультиков, которые он демонстрировал в своем послании Федеральному собранию. Таких страшилок у Запада не меньше и находятся они в большей степени боевой готовности. Уникальное чудо-оружие Путина — ядерный шантаж, которым он занимается, начиная с аннексии Крыма, назойливо декларируемая им готовность первым применить ядерное оружие, абсолютное презрение к ценности человеческих жизней, которое он не раз демонстрировал.

В последнее время Путин не раз и не два рисовал в своих выступлениях и видеоинтервью апокалиптические картины личного нанесения им ядерного удара. И, как справедливо заметил один наблюдательный комментатор, рассуждает он об Этом с явным вожделением.

Судите сами, посмотрев внимательно, например, на его лицо в фильме "Миропорядок 2018", когда он заявляет Соловьеву, что не нужен ему Мир без Путина во власти. Да, именно без Путина во власти. Объяснил же нам наш Гесс-Володин, что Россия сегодня это и есть Путин во власти.

Выборы 18 марта, конечно, были наглой фальсификацией. Один потенциальный оппозиционный кандидат показательно расстрелян у стен Кремля, другой несправедливо осужден и отстранен от выборов. Математик Сергей Шпилькин доказал, что Путину было приписано около 10 млн голосов. Но это значит, что 46 млн все-таки за него проголосовали. Да, многие сделали это под административным прессом, но десятки миллионов действительно искренне поверили его модели мира, став его ядерным электоратом и потенциальным коллективным шахидом.

Он уже значительно продвинулся в создании культа смерти, которая "для нас русских на миру красна". Осталось лишь одно облачко, одно логическое противоречие в его стройной и ясной картине мира, которое смущает даже несомненных сторонников Путина

Облако это — около триллиона долларов в США и примерно пятьсот миллиардов долларов в Великобритании частных российских активов, принадлежащих правящей в России чекистской мафии. Включая, разумеется, высшее российское политическое руководство (см. Kremlin report). Включая "хорошего Гитлера", самого богатого в мире человека, скрывающего свое состояние за именами фронтменов типа Ролдугина. Что касается США, то громадная детальная информация (сотни страниц) о владельцах русского триллиона, собранная финансовой разведкой, содержится в закрытой части Кremlin report. Ее публикация планировалась на 29 января, но в последний момент после таинственного визита в Вашингтон трех руководителей российских спецслужб администрация Трампа засекретила эти данные.

В Великобритании ближайшие подельники Путина — Абрамович, Усманов, Шувалов — вызывающе не скрывают и даже выпячивают напоказ свои добытые преступным путем состояния. Официальные лица после теракта в Солсбери начали осторожно поговаривать о необходимости замораживания и конфискации их активов в соответствии с действующим законодательством по борьбе с отмыванием денег.

Почему же эти законы не применялись до сих пор ни в Великобритании, ни в США, спросит вдумчивый читатель. Хороший вопрос. Потому что, пока преступления российской верхушки ограничивались ограблением собственного народа, эта ситуация устраивала Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Но опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерской подворотни захотелось, как пушкинской старухе, еще и "геополитического величия" для себя и своих династий.

И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской сделки", признающей их властелинами полмира и закрепляющей в их владении целые народы и государства.

Да и готовы были США молчаливо предоставить своим деловым партнерам, вложившим в американскую экономику триллион долларов, "ялтинский статус". Сказал же Обама в своем скандальном интервью журналу "Atlantic" примерно следующее: "Русские хотят изнасиловать Украину больше, чем мы хотим ее защитить, и мы ничего не можем с этим поделать".

Но органически не способны в Кремле понять, что проблема их геопсихологических хотелок не в американцах, а в том, что никто из соседей России никогда не пойдет покорно в их "Ялту", что никому они нахрен не нужны со своим "Русским миром". Потому и захлебнулась российская агрессия в Украине и ушла Украина навсегда. Не смогли "кремлевские" себе в этом признаться и затаили злобу на проклятых пиндосов.

Так своей беспринципностью Запад вырастил у себя под боком ядерного маньяка. Лихой человек бродит по своей ледяной пустыне, размахивая уже не топором, как сто лет назад, а атомной бомбой.

Но еще не поздно провести работу над ошибками. Запад может и должен продемонстрировать, что он противостоит не России и российскому народу, а клептократам, ограбившим собственную страну. Арест их огромных активов и их публичная моральная экзекуция в США и Великобритании вызовут горячее одобрение 99% российского общества и обнажит ложь и лицемерие раздуваемой теми же преступниками антизападной пропаганды.

Американский или британский полицейский, конфисковавший у злоумышленника украденный кошелек, всегда возвращает его законному владельцу. Власти США и Великобритании должны передать все арестованные активы во владение Российской Федерации при соблюдении, разумеется, элементарной меры предосторожности — принятия в РФ закона о тотальной пожизненной люстрации всех чиновников-олигархов, причастных к похищению этих средств. Возвращаемое не должно попасть в руки тех же самых преступников.

Именно такое решение проблемы беглого русского триллиона (to return ill-gotten assets of corrupt individuals to the Russian people) было предложено в ноябре прошлого года рабочей группой Atlantic Council в ее докладе "How to Identify the Kremlin Ruling Elite and its Agents".

В мировой политике, к сожалению, редко случается, чтобы принимаемое решение было бы одновременно и нравственным, и прагматичным. Возвращение народу России похищенных его собственными вождями астрономических средств стало бы именно таким политическим и юридическим шагом.

Прекращение многолетнего финансового сотрудничества Запада с бандой кремлевских клептократов сегодня — не только вопрос верности демократического мира своим принципам, но и важнейшая задача его безопасности.

