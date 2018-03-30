Фотофакт: В Минске в многоэтажке поперек пандуса зачем-то установили поручень 4 30.03.2018, 21:37

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото из дома на Космонавтов, 5/1 вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.

На днях в одном из пабликов во «ВКонтакте» появился пост с подписью «Малиновка. Безбарьерная среда». На нем — снимки пандуса, по которому нельзя спуститься из-за поручня. При этом в ЖЭСе говорят — жалоб от жильцов дома по этому поводу не поступало.

Фото из дома на Космонавтов, 5/1 вызвало бурную реакцию у подписчиков. В комментариях люди не выбирали выражений.

Tut.by зашел в этот подъезд и убедился, что такие конструкция и пандус есть. Тут невозможно спустить даже детскую коляску.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Дом закреплен за ЖЭСом № 98. Начальник предприятия Александр Козлов говорит, что жалоб от жильцов не поступало, а конструкция устанавливалась точно не их службой. Он предположил, что она сделана, скорее всего, для пенсионеров.

— Жалоб нам от жильцов по этому пандусу не поступало. Это точно устанавливал кто-то, но не мы. Демонтировать его сможем, только если поступит такое обращение от жильцов дома нам или на службу 115.