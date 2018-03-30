Данкверт запретил поставки продукции с 61 предприятия Беларуси 8 30.03.2018, 21:49

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«Молочно-мясная война» Беларуси и РФ набирает обороты.

Запрет на поставки мясной, молочной и рыбной продукции в настоящее время действует в отношении 61 предприятия Беларуси, сообщили журналистам в Россельхознадзоре, передает interfax.by.

В частности, поставки готовой молочной и молокосодержащей продукции ограничены с 12 предприятий, причем запрет также действует в отношении четырех предприятий, занимающихся не только производством, но и хранением такой продукции. Права на поставки в РФ пока лишены 10 предприятий, которые занимаются убоем крупного рогатого скота, свиней, разделкой мяса и производством мясной продукции, по три - выпуском мясных полуфабрикатов, производством и переработкой мяса птицы, выработкой комбикормов, заменителей цельного молока, концентратов и кормовых добавок, одно - по выработке колбасных изделий.

Кроме того, в этом же списке 5 предприятий по переработке, солению и реализации рыбы и рыбопродуктов, 5 - по производству и хранению рыбы и рыбной продукции, одно - по выпуску рыбных консервов.

Россельхознадзор также сообщил, что под усиленным лабораторным контролем в настоящее время находятся 17 предприятий, занимающихся убоем скота и производством готовой мясной продукции, 12 производителей мяса птицы и яиц, 10 молочных, 5 рыбных и 2 предприятия по производству кормов и кормовых добавок.

Россельхознадзор уточнил, что причиной введения ограничений и усиленного лабораторного контроля стало обнаружение в белорусской продукции антигельминтиков (альбензол сульфон и альбензол сульфоксид - в молочной сыворотке), антибиотиков тетрациклиновой группы (в мясе птицы, молоке питьевом, говядине), доксициклина (в колбасе, мясе птице), сульфаметазина (в молоке), ципрофлоксацина (в молочной сыворотке), натамицина (в сыре).

Кроме того, Россельхознадзор выявлял факты массовой фальсификации молочной продукции. В частности, сухое молоко обнаруживалось в ультрапастеризованном молоке, сливочном масле, растительные жиры - в сгущенном молоке.

Как сообщалось, с 19 по 23 марта российские ветинспекторы проверили ряд белорусских предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции. На будущей неделе Россельхознадзор обещал снять с некоторых из них ограничительные меры. С 3 по 6 апреля планируется вторая инспекционная поездка.

Между тем, жесткий контроль Россельхознадзора за продукцией белорусских предприятий вызывает недовольство властей Беларуси. Как заявил в пятницу диктатор Лукашенко, он намерен "детально и капитально" обсудить с руководством России проблемы поставок белорусского продовольствия в

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы - доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - подчеркнул он.