85% паники 4 Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

30.03.2018, 22:01

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Артемий Троицкий

Пока грозный мачо будет у власти, ситуация в РФ к лучшему гарантированно не изменится.

Результаты мартовских президентских выборов не принесли сюрпризов. Я читал, что некоторые кандидаты из числа проигравших были «разочарованы», но вот с моими прогнозами — я объявил их ещё в декабре — всё совпало абсолютно. И всё же, какие-то странноватые детали в событиях 18 марта имели место. Лично меня удивили две вещи. Во-первых, то, с какой жуткой натугой и подключением всех возможных ресурсов Путину удалось дотянуться до вожделенных результатов. Мне казалось, что 70 процентов по голосам и явке нынешняя администрация обеспечит легко и играючи. Но нет: всё равно пришлось возить людей автобусами, устраивать лотереи и раздачу халявы, вытаскивать в 7 утра из воскресной постели всех бюджетников, вплоть до музыкантов симфонических оркестров, и даже прибегать к позорным вбросам и фальсификациям. При всём этом явка не дотянула до запланированного. За Медведева (!) в 2008 году голосовали активнее.

Второе, что озадачило — результаты волеизъявления российских граждан за границей. Если ЦИК нам не врёт (вполне допускаю), то на примерно 400 зарубежных избирательных участках проголосовало примерно 400 тысяч граждан РФ. Российский МИД, который всегда врёт, устами пресс-девушки Марии Захаровой объявил, что это «беспрецедентный» результат и полная «фантастика». На самом деле, никакой фантастики: на президентских выборах 2012 года за границей проголосовало 452 тысячи россиян — заметно больше, чем сейчас. Длинные очереди на избирательные участки в некоторых городах объясняются и вовсе просто: число этих участков — в балтийских странах, например — существенно сократилось. Явка при этом МИДом была отмечена в 98(вау!)% — что и вовсе какая-то странная ерунда. Дело в том, что, по официальным данным ЦИКа, за рубежом на январь 2018 года проживало 1,9 миллиона российских граждан, потенциальных избирателей. (Я — один из них). Причём замечу — это не считая туристов, которые выстраивались в очереди в Греции и Тайланде. Простая арифметика позволяет подсчитать: явка на президентские выборы за границей никак не могла превысить 24%. Довольно скромный и, я думаю, рутинный показатель. Удивило другое: количество голосов, отданных «российскими иностранцами» за кандидата Путина.

Так вот: за очередной срок нынешнего не то президента, не то вождя, не то диктатора отдало свои голоса почти 85 процентов россиян, навестивших избирательные урны за рубежом. То-есть, существенно больше, чем 76 процентов, полученных Путиным в целом по стране! И это при том, что ни в Париже, ни в Вашингтоне военнослужащих, зэков и бюджетников (кроме дипломатических работников) строем на избирательные участки не заводили и скидочными талонами на водку не одаривали. (По поводу вбросов ничего не могу сказать). Результат неожиданный, но я попробую его обьяснить.

Русская диаспора в разных концах света неодинакова, неоднородна и голосует по-разному. Есть передовые «запутинские» регионы, которые обеспечили львиную долю 85 процентов. Живут там десятки тысяч российских граждан, и за Путина во всех этих странах отдало голос примерно одинаковое количество голосовавших — в районе 95%. Это больше, чем в одиозной Чечне!! Ситуация в большинстве этих стран — а речь идёт о Кыргызстане, Таджикистане, Молдове, Латвии, Южной Осетии и Эстонии — примерно одинаковая. Голосуют, преимущественно, русские пенсионеры, не желающие (или не способные) ассимилироваться, ностальгирующие по СССР и не отрывающие глаз от российских телеканалов, отчуждённые от жизни и культуры стран пребывания и, как правило, едва владеющие их государственным языком. (Исключение тут — Южная Осетия, где, после аннексии, российские паспорта раздали практически всем гражданам). Замечу, что большинство из них не имеет представления о реальной жизни в России, поскольку не бывали они там уже лет 30.

В Эстонии, к примеру, проголосовало 28 тысяч человек, с результатом 94% за Путина, и это ровно одна треть (33%) проживающих в стране российских граждан. Две трети вообще не голосовало, и в их числе, похоже, практически все представители русских переселенцев новейшей волны. Я не поленился и обзвонил своих знакомых в Таллине и Тарту (бизнесменов, журналистов, музыкантов, активистов, менеджеров, врачей, преподавателей и даже девушку-инструктора по йоге), относительно недавно уехавших из РФ и сохранивших гражданство — всего 24 человека. Выяснилось, что ни один из них не пошёл на избирательный участок — причём, чаще по принципиальным соображениям, чем от нехватки времени.

Наибольший скепсис (и то, не сказать, что впечатляющий) в отношении пятого срока Путина проявили Амстердам (49% «за») и Лондон (51%). Тоже понятно: неплохо обеспеченное и образованное население, средний и «выше среднего» классы, доступ к массе альтернативной информации… И всё равно — проценты необычайно высокие! Где вольный город Амстердам, и где пугающий ракетами Путин?! Особенно это странно, если посмотреть на динамику 2012-2018: в том же Лондоне на предыдущих президентских выборах Путин получил всего 27% голосов, даже пропустив вперёд подсадного олигарха Прохорова. Аналогичная картина в Нью-Йорке: было 29%, стало 63%; в Берлине — 49% и 82%; в Париже — 30% и 61%... В целом, правда, цифры поспокойнее (за счёт бывшего СССР): 73% в 2012 году против нынешних 85-ти. К тому же, вспомните, что более трёх четвертей граждан РФ за границей вообще не голосовало. Так что особо переживать не стоит, но тренд разрастания путинизма среди диаспоры, несомненно, имеется.

Российский посол в Эстонии Александр Петров, объясняя электоральные достижения бессменного президента, привёл следующие причины: реальные достижения Путина в предыдущие сроки и привлекательная программа на будущее; солидарность с главой государства во времена «санкций и провокаций»; популярность и эффективность российских медиа на территории Эстонии. С последним пунктом, конечно, не поспоришь, но остальное малоубедительно: даже облачившись в ватник, придётся констатировать, что, кроме «Крымнаша», достижений нет; что «программа на будущее» — не более, чем пустая воинственная демагогия, а «санкции и провокации» на жизнь и настроения людей в Эстонии практически не влияют. Политологи, анализируя про-путинские тенденции, называют и такие причины: «тоска по Родине» (не согласен: по мне, так Путин — лучшее лекарство от ностальгии); неубедительность представленной на выборах оппозиции (согласен); симпатия к «силовому» стилю Путина в общении с Западом и реакция на антироссийскую кампанию в иностранных медиа. Вот на двух последних пунктах я хотел бы остановиться подробнее, поскольку они подводят нас к главному.

Есть один общий знаменатель в психологии и мироощущении многих (да, далеко не всех, конечно!) русских людей, живущих за границей — будь то Кыргызстан или США, Эстония или Германия. Это чувство настороженности, отчуждения и незащищённости. Как образно выразился один мой приятель (доверенное лицо Путина, кстати) про таких экспатов, «у них глаза, как у потерявшихся щенков». Этих людей исподволь или сознательно влечёт под крыло Матушки-России, и именно такой контингент, как мне представляется, в первую очередь идёт голосовать в родные посольства и консульства. А за кого голосовать в неприветливой забугорной среде? Ну, наверное, не за «Ксению Собчак», а за крутого мужика, который защитит и в обиду не даст, который «гарант» и которого все боятся. Понятно-за-кого… А сейчас, когда кремлёвскую власть на Западе, действительно, сильно невзлюбили и это отношение вольно или невольно переносится и на всю Россию, и на простых русских, синдром незащищённости и комплекс обиды заметно обострились, и мускулистой протекции хочется, как никогда… Именно это, на мой взгляд, и вызвало многократный рост популярности Путина среди русских, особенно «нон-ассимилянтов», не где-нибудь, а аккурат в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке.

Конечно, можно было бы абсолютно резонно возразить, что это как раз благодаря Владимиру Владимировичу родная Россия стала подобием страны-изгоя, несимпатичным агрессивным жупелом, и на русских стали смотреть искоса. А главное, что пока наш грозный мачо будет у власти (за что вы, дорогие сограждане, только что проголосовали), ситуация к лучшему гарантировано не изменится. (Шумиха вокруг Скрипаля, разумеется, утихнет, но тяжёлый осадок в виде конченной репутации останется). Однако, боюсь, трезвые аргументы и логика плохо действуют в эмоциональном поле русской души. Да и, к тому же, дело на ближайшие шесть лет уже сделано.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»