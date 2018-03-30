Чудо в НХЛ: Бухгалтер и вратарь-любитель сыграл в лучшей лиге мира и выиграл 1 30.03.2018, 22:14

Ему не смогли забить ни Штястны, ни Лайне, ни Бафлин.

Этот вечер начинался для Скотта Фостера, вероятно, так же, как и многие другие вечера, когда «Чикаго Блэкхоукс» проводил домашние матчи. Он прибыл на арену в качестве вратаря для экстренной замены, кинул баул с вратарской амуницией в угол раздевалки и направился в ложу прессы, где ему были положены бесплатная пицца и лимонад. После этого Фостер собирался насладиться хоккеем, наблюдая его с высоты журналистского сектора. Однако на этот раз всё пошло не по плану, пишет championat.com.

Две травмы

Первая травма случилась, вероятно, ещё до того, как Фостер прибыл на стадион. Голкипер «чёрных ястребов» Антон Форсберг, который с переменным успехом выполняет роль стартового голкипера в связи с тяжёлой травмой Кори Кроуфорда, во время разминки потянул пах. Травма оказалась серьёзной, и выйти на матч шведский страж ворот не смог.

G Anton Forsberg sustained an injury warming up before tonight’s game and will not be in the lineup. Collin Delia will make his NHL debut, and the #Blackhawks have signed Scott Foster to an ATO to serve in an emergency backup role. — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 30 марта 2018 г.

Роль стартёра автоматически была переадресована Коллину Делиа, который был изначально заявлен сменщиком. 23-летний Делиа никогда не играл в НХЛ, да и за фарм-клуб начал играть только в нынешнем сезоне: весь его опыт на профессиональном уровне ограничивался десятком матчей в Лиге Восточного побережья и 24 матчами в АХЛ за «Рокфорд». Однако Делиа всё-таки был профессиональным вратарём и имел все шансы удачно отыграть с «Виннипегом» при условии должной помощи со стороны обороны «Чикаго». Эти шансы были им успешно реализованы, но в начале третьего периода случилось непредвиденное: за 14 минут до финальной сирены Делиа тоже получил травму и не смог продолжить игру.

И тут пробил час Фостера, которому неожиданно пришлось выручать обескровленную команду.

Бухгалтер в воротах

«Откровенно говоря, когда стало известно о травме Форсберга, я не надеялся ничего услышать кроме как: «Надевай амуницию и не забудь с собой шлем». Я не рассчитывал, что придётся одеваться», — признался «экстренный» голкипер, который, вероятно, был одним из самых неопытных вратарей, привлекавшихся когда-либо в подобной роли.

Весь опыт игры в хоккей у Фостера ограничивался несколькими десятками матчей за команду Западного Мичигана, которые он сыграл с 2002 по 2006 год. Адекватной статистики по нему североамериканским обозревателям найти так и не удалось, а профайл в известной базе HockeyDB выглядит несколько куцым и, возможно, неполным. Сам Скотт заявил, что сыграл за университет 55 матчей, но проверить эти данные оказалось невозможно.

Scott Foster, now in goal for the Blackhawks, has the following goaltending resume on HockeyDB pic.twitter.com/ywrigpJBHI — Paul Campbell (@WayToGoPaul) 30 марта 2018 г.

«Я ни о чём подобном не загадывал и не надеялся. Думал, просто посижу весь матч на своём месте. Первым сюрпризом стало то, что мне нужно было надеть форму. Вообще-то, я работаю бухгалтером и на стадион пришёл после рабочего дня. Ещё пару часов назад я сидел за компьютером. Кто бы мог подумать, что после этого я буду играть в хоккей в НХЛ!» — отметил голкипер уже после матча.

7 сейвов для истории

Но сначала ему пришлось потрудиться, поскольку «Виннипег», видя проблемы соперника во вратарской линии, намеревался отыграть дефицит в три шайбы. Свой первый сейв Фостер сделал спустя 61 секунду после того, как оказался в воротах, — нейтрализовал выстрел Тайлера Майерса. Затем последовали впечатляющие сейвы после бросков Дастина Бафлина и Пола Штястны (до сирены оставалось соответственно 5.39 и 4.38), после чего весь «Юнайтед-центр» дружно начал скандировать: «Фостер! Фостер!».

За 14 минут и 1 секунду, проведённые в НХЛ, Скотт отразил все 7 бросков. Дважды он парировал выстрел Майерса, а помимо него огорчил сейвами Патрика Лайне, Пола Штястны, Джоэля Армиа, Эндрю Коппа и Дастина Бафлина. «Чикаго» выиграл со счётом 6:2, а Фостер был заслуженно признан первой звездой встречи.

«Всем друзьям расскажу, что отразил 30 бросков, а мы выиграли 1:0. На самом деле это невероятно, но никакого давления я не испытывал. Какое может быть давление в такой ситуации? Завтра я снова надену рубашку и вернусь к своей обычной работе. Но этот вечер я никогда не забуду. Помню, что Джоэль Кенневилль смеялся, когда я выходил на лёд. Мне тоже было смешно», — с улыбкой сказал Фостер.

“Well the initial shock happened when I had to dress, and then I think you just kind of black out after that.”



Accountant by day—and emergency backup goaltender by night—Scott Foster. #FosterOfThePeople pic.twitter.com/YhIwoLoT7k — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 30 марта 2018 г.

Это всего третий случай в истории Национальной хоккейной лиги, когда в одном матче пришлось дебютировать двум вратарям из одной команды. Впервые это произошло в сезоне-1979/80 («Бостон Брюинз», Марко Барон и Джеймс Стюарт-младший), а в сезоне-1986/87 в одной игре дебютировали голкиперы «Нью-Джерси Дэвилз» Карл Фризен и Крис Террери.

What a night.



Emergency backup goalie Scott Foster gets the belt for his surprise performance. #FosterOfThePeople pic.twitter.com/g1dHZKPanr — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 30 марта 2018 г.

Вратарская чехарда несколько приглушила другое памятное для «чёрных ястребов» событие: защитник Брент Сибрук сыграл свой 1000-й матч в НХЛ, став лишь пятым игроком в истории клуба, кто добрался до этой отметки. Что же касается вратарей, то тяжесть травмы Форсберга пока остаётся неизвестной, а через час после окончания матча руководство клуба вызвало из фарм-клуба голкипера Жана-Франсуа Беруби.