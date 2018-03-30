СК возбудил дело по хулиганству из-за порезанных шин автомобилей семьи Статкевича 2 30.03.2018, 22:27

МАРИНА АДАМОВИЧ

Уведомление об этом семья политика получила сегодня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению супруги Статкевича Марины Адамович по поводу порезанных шин на двух автомобилях семьи. Уведомление об этом семья политика получила сегодня.

В уведомлении из Ленинского районного отдела СК сказано, что дело возбуждено по части 1 статьи 339 УК (Умышленные действия, сопровождающиеся угрозой его применения, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом»). Статья предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Также следователи написали, что Статкевич и Адамович могут ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела.

- Но мы пока что болеем, пойдем уже на следующей неделе, — рассказала tut.by Марина Адамович.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта. Семья Статкевича живет в частном секторе, поэтому, когда ночью супруга политика услышала шум во дворе, она выбежала из дома. На улице она никого не увидела. А на шины обратила внимание только вечером 25 марта, когда села в автомобиль, чтобы поехать встречать мужа, которого отпустили с Окрестина.

26 марта Адамович вызвала милицию, чтобы написать заявление по факту порчи имущества. Милиционеры осмотрели автомобили, сделали гипсовый отпечаток следа. В среду, 28 марта, Марине Адамович позвонили из Следственного комитета и попросили прийти, объяснив это тем, что она признана потерпевшей в деле о порче имущества и проникновении на частную территорию.