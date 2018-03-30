Фотофакт: Впечатляющий перформанс фанатов «Немана» в честь 100-летия БНР 1 30.03.2018, 22:56

Фанаты гродненского клуба в первом матче сезона отметили юбилей Белорусской Народной Республики.

Фанаты гродненского «Немана» перед матчем с «Витебском» в рамках стартового тура чемпионата Беларуси устроили красочный перформанс в честь 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, передает «Прессбол».

Болельщики развернули огромный плакат в виде Третьей уставной грамоты, которая была принята 25 марта 1918 года и в которой руководители БНР объявили о независимости страны.

По БТ этот момент не показали, отмечает «Радыё Свабода».

«Неман» сыграл вничью с «Витебском» в домашнем матче стартового тура национального чемпионата — 1:1. Хозяев от поражения спас Вячеслав Глеб, который сравнял счет уже в добавленное ко второму тайму время.