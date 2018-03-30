«Здравствуйте, это контрольная закупка» 30.03.2018, 22:38

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Что делать, если вас проверяет налоговая?

Услышав такую фразу от неприметного и обычного на первый взгляд пассажира, некоторые перевозчики впадают в ступор. Но этого делать не стоит, так как подобная процедура четко регламентирована законодательством, и у вас при этом есть не только обязанности, но и вполне определенные права. В редакцию ABW.BY обратился водитель такси с вопросом, на который мы постарались дать предельно четкий ответ.

"Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я работаю водителем такси в небольшом городе и 1-2 раза в год попадаю к налоговой на контрольную проверку. Так как у меня открыто ИП, таксометр всегда включен, чеки пробиваются, документы в порядке, то обычно ко мне со стороны налогового инспектора вопросов нет. Подскажите, пожалуйста, должно ли быть у инспектора предписание на проверку, а также должен ли он оплачивать проезд в моей машине согласно показанию таксометра? Недавно попал на такую проверку: инспектор проехал половину города в моей машине на сумму 4,50 руб., в конце поездки оплатил проезд, я ему дал сдачу с 5 руб., вместе со сдачей выдал ему чек, он показал удостоверение, проверил все документы, сказал, что это контрольная закупка, попросил вернуть деньги, забрал чек и вышел из машины. Так ведь можно и по своим делам ездить в такси, показывая удостоверение и сообщая водителю, который работает по всем правилам, о контрольной закупке, и не оплачивать проезд. Спасибо".

Что такое контрольная закупка?

Для начала разъясним само понятие "контрольная закупка". Сведения об этом содержатся в п.2 Положения о порядке проведения контрольных закупок товарно-материальных ценностей, контрольного выполнения заказов на выполнение работ, оказания услуг, утвержденного Постановлением СМ РБ №554 от 30.04.2009:

Контрольная закупка является одним из методов осуществления должностными лицами уполномоченных органов контроля за соблюдением организациями и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, актов законодательства.

Правом проведения контрольной закупки наделены в том числе налоговые органы.

Пункт 1 статьи 81 Налогового кодекса Республики Беларусь

1.13. проводить в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, контрольные закупки товарно-материальных ценностей, контрольные оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг для проверки соблюдения законодательства, в том числе установленного порядка приема наличных денежных средств, порядка осуществления валютных операций.

Как должны проводить контрольную закупку?

Теперь по существу вопроса. Сам метод контрольной закупки состоит в искусственном создании уполномоченным органом ситуации по оказанию услуг без цели их (услуг) приобретения. Такие проверки носят элемент неожиданности, поэтому перед началом контрольной закупки проверяющий, а в нашем случае это инспектор ИМНС, никаких документов предъявлять не должен. Для водителя такси это просто очередной пассажир, который попросил отвезти его из точки "А" в точку "Б". Интересное начинается после окончания поездки. Итак, вам сообщили о том, что проводится контрольная закупка услуг, и предъявили служебное удостоверение. Что делать?

Для начала не переживать и запомнить, что при проведении контрольной закупки инспектор помимо служебного удостоверения обязан предоставить предписание на проведение подобного мероприятия, о чем говорится в п.6 главы 2 Указа правителя Республики Беларусь №510 от 16.10.2009.

6. Контролирующие (надзорные) органы и проверяющие обязаны:

- проводить проверку в соответствии с предписанием на ее проведение и законодательством;

- предъявить проверяемому субъекту служебное удостоверение и предписание на проведение проверки...

Таким образом, при предъявлении таким "подставным" пассажиром одного лишь удостоверения налогового инспектора с мотивировкой, что проводится контрольная закупка, можете смело попросить его оплатить поездку и освободить салон автомобиля. Если проверяющий предъявил и удостоверение, и предписание, то нужно не полениться и прочитать предписание, особенно обратив внимание на срок его действия. Если срок истек либо предписания вообще нет, то это обычный пассажир со всеми вытекающими для него обязанностями по оплате оказанных услуг по доставке из точки "А" в точку "Б". Предписание, кстати, в обязательном порядке утверждается руководителем налогового органа или его заместителем.

Как правило, предписание на проведение контрольной закупки услуг такси не содержит ФИО водителя, в отношении которого закупка проводится, только если вы не ИП и проверка проводится конкретно в отношении вас. В нем могут просто указать, что в определенные дни проводится "проверка вопроса соблюдения порядка приема наличных денежных средств водителями такси". Следует отметить, что инспектор ИМНС рассчитывается с водителем контрольными деньгами, то есть определенными купюрами, которые должны быть вписаны в акт проведения контрольной закупки.

Если водитель не соблюдает установленный порядок оплаты оказанных им услуг, например, не пробивает чек или принимает расчет в иностранной валюте, то составляется соответствующий акт, в котором указываются все выявленные нарушения.

Каким же документом оформляются такие контрольные закупки? Об этом говорится в п.59 главы 8 уже упомянутого указа №510.

59. По результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения актов законодательства, составляется акт проверки. По фактам выявленных нарушений проверяющим в пределах его компетенции может быть составлен протокол об административном правонарушении и (или) вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Результаты проверки, в ходе которой не выявлено нарушений актов законодательства, оформляются справкой проверки. Акт (справка) проверки оформляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается проверяющим (руководителем проверки) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки с указанием даты подписания. Дата подписания акта (справки) проверки проверяющим (руководителем проверки) является датой составления акта (справки) проверки.

Таким образом, есть нарушение - акт, нет нарушения - справка, но в любом случае копия (2-й экземпляр) документа предоставляется водителю в обязательном порядке. Просто так выйти и уйти при отсутствии нарушений будет нарушением со стороны проверяющего.

Должны ли заплатить за услугу, если она оказана в рамках контрольной закупки?

С этим мы разобрались, остался последний вопрос - а что с деньгами, которыми был оплачен проезд? Конечно же, законодатель предусмотрел и этот момент в п.6 Постановления СМ РБ №554.

6. Суммы денежных средств (в том числе в иностранной валюте), принятые в оплату товарно-материальных ценностей, заказа на выполнение работ, оказание услуг, подлежат возврату должностным лицам уполномоченного органа, проводившим контрольную закупку. Товарно-материальные ценности подлежат возврату организации, индивидуальному предпринимателю (их представителям), физическому лицу, кроме случаев, когда в соответствии с актами законодательства они изымаются.

Возвращаются именно те купюры, которыми и был осуществлен расчет.

А если услуги были оплачены проверяющим банковской картой? Как вернуть? В этом случае водитель должен отменить проведенную по карточке операцию, а если это сделать невозможно, он должен вернуть денежные средства на счет государственного органа, проводившего контрольную закупку, что указывается в акте или справке.

Необходимо также отметить, что лицо, осуществляющее проведение контрольной закупки, имеет полное право пересчитать всю выручку водителя и сверить с показаниями контрольных приборов.

Резюме

При объявлении контрольной закупки требуйте удостоверение и предписание. Отсутствие любого из этих документов либо истечение сроков их действия - основание для отказа в проведении проверки. Требуйте оплаты оказанных услуг согласно показаниям таксометра. Денежные средства в таких случаях возврату не подлежат.