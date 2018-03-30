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Глава МИД Румынии: В нашей стране чувствуется солидное присутствие российского шпионажа

  • 30.03.2018, 22:51
Теодор Мелешкану

Теодор Мелешкану назвал «политическим безумием» химическую атаку в Солсбери.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану считает, что в стране чувствуется солидное присутствие российского шпионажа.

Так глава внешнеполитического ведомства Румынии прокомментировал информации о возможном усилении действий российских спецслужб в стране, сообщает корреспондент «Укринформа».

«Я не обладаю точными данными, но в нашей стране все-таки чувствуется весьма солидное присутствие российского шпионажа», - отметил министр.

Комментируя позицию Посольства России в Бухаресте, представители которого назвали высылку российского дипломата «коллективным политическим безумием», Мелешкану, в свою очередь, заявил, что «политическим безумием была химическая атака в Солсбери».

Ранее около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа «Новичок», который производят в РФ.


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