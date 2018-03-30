В Бресте появится «Макдональдс» 30.03.2018, 22:44

Брест станет третьим областным городом, в котором есть ресторан «МакДональдс».

Стало известно, что популярная сеть придет в Брест, сообщает Onliner.by.

Новый ресторан разместится на пересечении Варшавского шоссе и улицы 28 Июля в Бресте. Его открытие запланировано на вторую половину 2019 года. Брестский «МакДональдс» займет площадь 415 кв. м и будет рассчитан на 100 посадочных мест.

— Ожидается, что Брест станет третьим областным городом, в котором есть ресторан «МакДональдс». Всего же до конца текущего года в Минске и других городах будет работать 15 ресторанов. Напомним, что в 2014 году был открыт «МакДональдс» в Витебске, а в 2019-м откроется первый ресторан в Гомеле — пояснили в компании «КСБ Виктори Рестораны», представляющей «МакДональдс» в Беларуси.