Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР 31.03.2018, 8:02

Ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля.

Совет Безопасности ООН утвердил новые санкции против Северной Кореей, которые касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, комитет по санкциям против КНДР по просьбе США внес в "черный список" 21 судоходную компанию, в том числе пять китайских, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.

Отмечается, что 12 судам Северной Корее запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации. Активы 15 других северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.

Решением ООН активы 21 судоходной компании, включая предприятия, базирующиеся на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа должны быть заморожены.

Помимо этого, под санкции попал гражданин Тайваня Цан Юн Юань, которого обвиняют в координации экспорта северокорейского угля с северокорейским брокером, действующим в третьей стране, - его активы будут заморожены.

В свою очередь, посол США при ООН Никки Хейли заявила, что это самый крупные санкции, которые направлены на прекращение контрабанды Северной Кореи.

"Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим", - сказала она.

Список компаний, утвержденный СБ ООН, содержит часть запроса Вашингтона, поскольку США предлагали внести в него 33 судна, 27 судоходных компаний и гражданина Тайваня. Китай отложил это решение до 2 марта без объяснений. После этого США предложили сокращенный список, который и был единогласно одобрен комитетом в пятницу.

В сентябре прошлого года бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что Китай поставляет 100 процентов горючего, которое потом используется в северокорейских самолетах, грузовиках и легковых автомобилях.

29 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" тем, что Китай позволил себе поставлять нефть в Северную Корею.