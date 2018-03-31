Как будут проходить пасхальные службы в костелах Минска
- 31.03.2018, 8:13
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Сегодня католики отмечают Великую субботу.
Сайт catholic.by опубликовал расписание богослужений в Великую Субботу и Пасху в католических приходах Минска.
Архикафедральный приход Имени Пресвятой Девы Марии
Великая суббота:
благословение блюд на пасхальный стол (каждый час) — 09.00-18.00
Пасхальная вигилия — 21:45
Пасха:
Святая Месса с процессией в 7.00
Святая Месса в 11.30, 13.00, 18:30
Приход Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке
Великая суббота:
благословение блюд на пасхальный стол (каждый час) — 10.00-18.00, в 13.00 — блюда благословит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер
Пасхальная Вигилия в 21.00, восстановление обещаний крещения. Мессу возглавит епископ Юрий Кособуцкий
Пасха:
Святая Месса с процессией — 7:00
Святая Месса — 9.00, 11.00. После каждой Мессы благословение блюд на пасхальный стол
Приход Воздвижения Святого Креста (Кальвария)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд в 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 и после Мессы на 21.00
Пасхальная Вигилия в 21:00
Пасха — Святая Месса с процессией в 7.00, Святая Месса в 10.00, 14.00, 18.00
Приход Святых Симона и Елены (Красный костел)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд в течение дня с 8.00 до 19.00 через каждые 30 минут. В 13.00 блюда будет благословлять архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Пасхальная Вигилия в 20.00
Пасха — Святая Месса с процессией в 7.30, Святая Месса в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 и 21:00
Приход Святого Иоанна Крестителя (Серебрянка)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд — каждые полчаса с 09.00 до 19.00
Пасхальная Вигилия в 20.00.
Всенощная поклонение Святым Дарам
Пасха — Святая Месса с процессией в 6:30; Святая Месса в 10:00 (для детей), 12.00, 14.00 (для молодежи)
Приход Матери Божьей Розария (Лошица)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд — с 9.00 до 19.00 (каждый час)
Пасхальная Вигилия — 21.00
Пасха — Святая Месса с процессией в 7.00; св. Месса в 10:30 и 12:00
Приход Матери Божьей Будславской (Каменная Горка)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд — с 12.00 до 17.00 (каждый час), в 12.00 — блюда благословит епископ Юрий Кособуцкий
Пасхальная Вигилия в 19.00
Пасха — Святая Месса с процессией в 7.00, Месса — в 10.00
Приход Св. Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе (Кунцевщина)
Великая суббота:
поклонение Святым Дарам — с 9.00
Благословение блюд на пасхальный стол — в 9.00 (по-польски), 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 (каждый час)
Пасхальная Вигилия в 21.00.
Бдение и поклонение Святым Дарам всю ночь
Пасха — Святая Месса с процессией в 6:00; св. Месса в 10.30, 12.00 и 13:30
Приход Святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазено (Зеленый луг)
Великая суббота:
Поклонение Святым Дарам в Гроба Господня с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 21.30
Благословение пасхальных блюд в 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12:00
Пасхальная Вигилия в 22.00
Пасха — Святая Месса в 11.00 и 18:00
Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Сухарево)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд — каждый час с 11.00 (благословит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер) до 17.00
Пасхальная Вигилия в 22.00
Пасха — Святая Месса в 12.00 и 18:00
Приход Божьего Тела
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд — каждые полчаса с 10.00 до 19.00
Пасхальная Вигилия в 20.00
Пасха — утренняя Месса в 7:00; Святая Месса в 09.00, 12.00 и 19.00
Приход св. Антония (Малиновка)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд с 10.30 до 11.00, а также перед и после Пасхальной вигилии и Мессы в воскресенье
Пасхальная Вигилия в 19.00
Пасха — Святая Месса в 8:00
Приход Матери Божьей Лоретанской (Сокол)
Великая суббота:
Благословение пасхальных блюд — в 12.00 и после Святой Мессы на 23:00
Пасхальная Вигилия в 23.00
Пасха — Святая Месса в 12:00
Приход Пресвятой Девы Марии Помощи Христианам (Боровляны)
Великая суббота:
поклонение Святым Дарам с 10.00
Благословение пасхальных блюд — каждый час с 11.00 до 19.00, в 11.00 блюда благословит архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Пасхальная Вигилия в 20.00
Пасха — Святая Месса с процессией в 6:30; Святая Месса в 9:30