Как будут проходить пасхальные службы в костелах Минска 31.03.2018, 8:13

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ФОто: tut.by

Сегодня католики отмечают Великую субботу.

Сайт catholic.by опубликовал расписание богослужений в Великую Субботу и Пасху в католических приходах Минска.

Архикафедральный приход Имени Пресвятой Девы Марии

Великая суббота:

благословение блюд на пасхальный стол (каждый час) — 09.00-18.00

Пасхальная вигилия — 21:45

Пасха:

Святая Месса с процессией в 7.00

Святая Месса в 11.30, 13.00, 18:30

Приход Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке

Великая суббота:

благословение блюд на пасхальный стол (каждый час) — 10.00-18.00, в 13.00 — блюда благословит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер

Пасхальная Вигилия в 21.00, восстановление обещаний крещения. Мессу возглавит епископ Юрий Кособуцкий

Пасха:

Святая Месса с процессией — 7:00

Святая Месса — 9.00, 11.00. После каждой Мессы благословение блюд на пасхальный стол

Приход Воздвижения Святого Креста (Кальвария)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд в 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 и после Мессы на 21.00

Пасхальная Вигилия в 21:00

Пасха — Святая Месса с процессией в 7.00, Святая Месса в 10.00, 14.00, 18.00

Приход Святых Симона и Елены (Красный костел)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд в течение дня с 8.00 до 19.00 через каждые 30 минут. В 13.00 блюда будет благословлять архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Пасхальная Вигилия в 20.00

Пасха — Святая Месса с процессией в 7.30, Святая Месса в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 и 21:00

Приход Святого Иоанна Крестителя (Серебрянка)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд — каждые полчаса с 09.00 до 19.00

Пасхальная Вигилия в 20.00.

Всенощная поклонение Святым Дарам

Пасха — Святая Месса с процессией в 6:30; Святая Месса в 10:00 (для детей), 12.00, 14.00 (для молодежи)

Приход Матери Божьей Розария (Лошица)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд — с 9.00 до 19.00 (каждый час)

Пасхальная Вигилия — 21.00

Пасха — Святая Месса с процессией в 7.00; св. Месса в 10:30 и 12:00

Приход Матери Божьей Будславской (Каменная Горка)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд — с 12.00 до 17.00 (каждый час), в 12.00 — блюда благословит епископ Юрий Кособуцкий

Пасхальная Вигилия в 19.00

Пасха — Святая Месса с процессией в 7.00, Месса — в 10.00

Приход Св. Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе (Кунцевщина)

Великая суббота:

поклонение Святым Дарам — с 9.00

Благословение блюд на пасхальный стол — в 9.00 (по-польски), 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 (каждый час)

Пасхальная Вигилия в 21.00.

Бдение и поклонение Святым Дарам всю ночь

Пасха — Святая Месса с процессией в 6:00; св. Месса в 10.30, 12.00 и 13:30

Приход Святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазено (Зеленый луг)

Великая суббота:

Поклонение Святым Дарам в Гроба Господня с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 21.30

Благословение пасхальных блюд в 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12:00

Пасхальная Вигилия в 22.00

Пасха — Святая Месса в 11.00 и 18:00

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Сухарево)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд — каждый час с 11.00 (благословит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер) до 17.00

Пасхальная Вигилия в 22.00

Пасха — Святая Месса в 12.00 и 18:00

Приход Божьего Тела

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд — каждые полчаса с 10.00 до 19.00

Пасхальная Вигилия в 20.00

Пасха — утренняя Месса в 7:00; Святая Месса в 09.00, 12.00 и 19.00

Приход св. Антония (Малиновка)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд с 10.30 до 11.00, а также перед и после Пасхальной вигилии и Мессы в воскресенье

Пасхальная Вигилия в 19.00

Пасха — Святая Месса в 8:00

Приход Матери Божьей Лоретанской (Сокол)

Великая суббота:

Благословение пасхальных блюд — в 12.00 и после Святой Мессы на 23:00

Пасхальная Вигилия в 23.00

Пасха — Святая Месса в 12:00

Приход Пресвятой Девы Марии Помощи Христианам (Боровляны)

Великая суббота:

поклонение Святым Дарам с 10.00

Благословение пасхальных блюд — каждый час с 11.00 до 19.00, в 11.00 блюда благословит архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Пасхальная Вигилия в 20.00

Пасха — Святая Месса с процессией в 6:30; Святая Месса в 9:30