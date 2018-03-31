Дипломатический экзорцизм 3 Александр Хара, zn.ua

31.03.2018, 8:24

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Александр Хара

Фото: Facebook

Эти дни войдут в историю.

Эта неделя несомненно войдет в дипломатические анналы, поскольку согласованная высылка почти 150 российских шпионов под дипломатическим прикрытием из 28 стран и штаб-квартиры НАТО беспрецедентна в современной истории.

Большинство государств свободного мира продемонстрировали свою солидарность с Объединенным Королевством в деле, связанном с отравлением почти месяц назад в городе Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Для Украины это недвусмысленная подсказка, кто в мире готов противодействовать России и, следовательно, является нашим надежным партнером, а в перспективе — и союзником.

Москва уже дважды попала в ловушку собственной стратегии тотального отрицания и требования доказательств своей причастности к разным формам агрессии. В отличие от украинского театра военных действий, под Дейр-эз-Зором "ихтманеты" перешли географическую границу, которая разделяла то ли солдат удачи частной военной компании "Вагнер", то ли замаскированных под этот сброд кадровых военных РФ и однозначно американских военных и их сирийских союзников. Перешли… и были уничтожены, потому что у американцев не было времени и желания убеждать Москву. В случае с пересечением "тонкой красной линии" — покушения на двойное внесудебное убийство с применением запрещенного международным правом химического оружия на суверенной территории другого государства — британцы выдержали паузу в целые сутки, давая Кремлю возможность предоставить, хотя бы неофициально, какую-то приемлемую версию.

Ожидаемо, в России не поняли, что на этот раз их подход снова не сработает, и отрицали свою причастность, выдвигая самые бессмысленные обвинения в ответ, включив пластинку с проверенным хитом об извечной русофобии.

Премьер-министр Объединенного Королевства вынуждена была прибегнуть к ряду карательных действий, в частности и к высылке 23 российских дипломатов, которые на самом деле являются незадекларированными сотрудниками российских спецслужб. ЕС, НАТО и союзники альянса осудили использование химического оружия и в большинстве поддержали обвинение Лондона в "большой вероятности причастности России" к совершению преступления. Наличие в рядах Евросоюза "друзей Путина" сделало невозможным принять консенсусное решение относительно введения новых ограничительных мер (санкций). Но вместе с тем Терезе Мэй все же удалось, консолидировав вокруг себя союзников и дружественные страны, нанести удар, который приобрел форму координированного выдворения российских шпионов из 28 государств.

Прежде всего, это имеет исключительное политическое значение, ведь Москве дали понять, что она противостоит, возможно, не настолько монолитному Западу, как это было во времена предыдущей "Империи зла", но серьезному и сплоченному большинству, действия которого чрезвычайно болезненны. Вопросы послабления санкций и поиска компромиссов снова потеряли актуальность: по крайней мере, голоса полезных идиотов и "друзей Путина" на какое-то время немного уменьшатся. В России заголосили о возврате холодной войны со всеми соответствующими последствиями. Глава Совета по вопросам внешней и оборонительной политики Федор Лукьянов бьет в набат: "на самом деле обстановка ощутимо хуже", потому что "предыдущий термин ("холодная война". — А.Х.) отсылает к ситуации сорокалетней давности, которая была намного более понятной, более управляемой и подчинялась довольно четко определенным правилам поведения — формальным и неформальным. Сегодня ничего этого нет, симметричность невозможна по определению (весь мир состоит из сплошных асимметрий, и эта многосторонняя высылка, где непонятно, как вообще правильно реагировать, — важное свидетельство этому), а безответственность публичных заявлений вызывает настоящую боязнь". Этот внешнеполитический эксперт, который конвертирует грубую политику Кремля в приемлемые политологические категории и транслирует их на Запад, почему-то не вспомнил, что собственно путинская Россия, будучи по подавляющему большинству параметров (кроме, конечно, ядерного оружия) страной "третьего мира", начала игру без правил, направленную на смену status quo разрушением послевоенного мирового устройства.

Кремлевские аналитики, пропагандисты и представители власти нарочно обходят упоминание о шпионах, рассказывая о необходимости держать дипломатические каналы коммуникаций открытыми, особенно во времена сплошной неопределенности. Впрочем, кроме сигнала солидарности и политического единства, высылка полутора сотни россиян — это мощный удар по разветвленной шпионской сети на территории стран Запада. Пусть способность РФ вести шпионскую и подрывную работу полностью и не подавлена, но на продолжительное время значительно уменьшится. Это может означать также то, что после потери Россией ценных каналов информации и инструментов влияния способность Кремля расшатывать европейское и евроатлантическое единство, нанося точечные удары, несколько ослабится.

Премьер-министр Новой Зеландии, будто извиняясь, говорит, что, несмотря на безоговорочную поддержку союзников, он не может выслать российских шпионов… потому что "по этим признакам мы никого не нашли. Ведь, если бы они были (шпионы. — А.Х.), то мы уже приняли бы соответствующие меры".

Другая ситуация в Соединенных Штатах, которые выслали больше всего россиян — 60 — и закрыли генеральное консульство РФ в Сиэтле, поскольку оттуда велось наблюдение за военно-морской базой Китсап, где хранятся ядерные боезаряды, и которая является портом приписки более половины подводных лодок — важнейшей компоненты ядерной триады (которую составляют три средства доставки ядерных боезарядов — атомные подводные ракетоносцы, наземные межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическая авиация). Напомним, что в конце 2016 г. за вмешательство в президентские выборы администрация Барака Обамы объявила persona non grata 35 российских "дипломатов", а также заставила закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско. А до тех пор самые большие проявления экзорцизма были в 2001 г., когда администрация Джорджа Буша-младшего выслала 51 шпиона в связи с изобличением агента ФБР Роберта Ханссена, работавшего на советскую, а потом российскую разведку. А также в далеком 1986-м, когда Рональд Рейган отправил за железный занавес 55 советских бойцов невидимого фронта.

То, что Соединенные Штаты выслали шпионов больше (более чем в 2,5 раза), чем пострадавшая Британия, дало повод Федору Лукьянову "призадуматься о том, кто, собственно, является основной движущей силой и "бенефициаром" этой истории. Получается, что Вашингтон — флагман новой холодной войны". Да, действительно, другие страны значительно уступают по количеству изгнанных, но ведь относительно их и подрывные действия совершались в значительно меньших масштабах. К тому же у них намного меньшие представительства в России, поэтому учитывали то, что россияне обратятся к симметричным действиям. Так, скажем, Румыния, выслав якобы лишь одного шпиона, ожидает сокращения своего дипперсонала на треть, потому что в Москве работают всего три румынских дипломата.

Пусть и символически, но важными стали решения традиционно пророссийского Рима (выслал двух шпионов) и Берлина. Впрочем, последний показал высокий стиль византийской политики. Германия, которая была и остается локомотивом введения ограничительных мер ЕС, выслала четырех шпионов, но вместе с тем почти синхронно дала окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию чрезвычайно важного для Владимира Путина газопровода "Северный поток 2", что увеличит и без того ощутимую (40%) зависимость от российского газа.

Анкара, политика которой подверглась значительному крену в сторону Москвы после неудачного переворота 2016 г., не присоединилась к кампании массовой высылки, однако дала возможность утвердить консолидированное решение в Североатлантическом альянсе об изгнании семерых и отказ в аккредитации еще трем российским "дипломатам".

ЕС отозвал своего посла в РФ (немца по происхождению) для консультаций, что является выразительным сигналом кризиса в отношениях. То же самое сделали Болгария, Люксембург, Мальта, Словакия и Португалия, которые не высылали российских "дипломатов". Фактически саботировали неформальное решение Еврокомиссии лишь Греция, Кипр и Австрия. Канцлер Австрии Себастьян Курц отдал преимущество "открытым каналам" связи с Москвой и роли своей страны как "строителя мостов между Востоком и Западом". Иного напрасно было и ожидать.

Несогласие президента Милоша Земана с решением правительства о высылке трех шпионов, а также его поручение спецслужбам расследовать, могла ли быть Чехия причастна к изготовлению химического оружия (эту конспирологическую версию озвучила спикер российского МИДа Мария Захарова), послужили причиной волны негодования и обвинений в государственной измене в его адрес. Доказать это, а тем более осуществить процедуру импичмента представляется маловероятным, а вот усиление политического давления гарантировано.

Премьер-министр Нидерландов попал под критику "Фонда катастрофы МН-17", который объединяет родственников погибших пассажиров малайзийского самолета, сбитого над Донбассом российским ЗРК "Бук". Вполне легитимной была претензия, почему правительство выслало двоих российских шпионов в знак солидарности с Объединенным Королевством, где пострадали три человека, а не отреагировал должным образом, когда были убиты 193 собственных граждан. Марку Рютте пришлось убеждать, что следует безупречно завершить международное расследование, чтобы не было никаких сомнений в его беспристрастности…

Несмотря на одобрение высылки чертовой дюжины шпионов из Украины (мы заняли третье место, после США и Объединенного Королевства), экспертное сообщество и широкая общественность задают аналогичный вопрос: почему Банковая солидаризировалась с Даунинг-стрит, 10, а не сделала того же в связи с российской агрессией, которая не прекращалась ни на один день за четыре года?

В прошлом году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Мавритания и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром лишь на основании обвинений последнего в поддержке экстремизма, отношениях с Ираном и из-за недовольства редакционной политикой телеканала Аль-Джазира. Разве вооруженная агрессия, оккупация Донецка и Луганска, аннексия Крыма, убийство свыше 10 тыс. украинских граждан не является более существенным основанием для разрыва дипломатических отношений? Разве следы хотя бы двух самых дерзких убийств в центре Киева — бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и одного из руководителей украинской разведки полковника Максима Шаповала — не тянутся за "поребрик"?

Обвиняя в зрадофильстве и непрофессионализме экспертов, власть вводит общество в заблуждение, когда утверждает, что разрыв дипломатических отношений сделает невозможным "урегулирование конфликта в Донбассе", лишит возможности защищать пленников Кремля и т.п. (Об этом подробно шла речь в статье Александра Самарского "Дипломатические отношения с Россией: международная практика vs украинская стратегия" — ZN.UA № 16 от 28 апреля 2016 г.)

Лукавит, когда говорит нам, что "наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", "сведены до критического минимума, в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы". В этом контексте непонятно, что будут делать 66 российских "дипломатов", которые и дальше будут работать в Украине после высылки 13 (о чем сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль), если фактически отсутствует политический, да и любой другой диалог. Более того, почему-то украинских дипломатов в России на 20 меньше. Поэтому неудивительно, когда западные эксперты говорят, что такое состояние дел и традиционные их претензии по поводу медленных или вообще мнимых реформ лишь усиливают сомнения в искренности украинской власти. Именно это является причиной того, что ведущие западные масс-медиа до сих пор используют нерелевантный термин "пророссийские боевики" или "сепаратисты" вместо "прокси", "незаконные", "нерегулярные вооруженные формирования", созданные, поддерживаемые и управляемые Российской Федерацией, которые воюют исключительно в ее интересах. Поэтому занижение статуса отношений — это такой же обман, как и de jure мирное время, когда de facto в Украине война с Россией.

Похоже, что от Объединенного Королевства нас отличает готовность играть в игрища под названием "гибридная война", когда она имеет вполне традиционные формы вооруженной агрессии. Поэтому проблема не в непривычном характере войны, а в ошибочном, гибридном мышлении и реакциях, хотя это уже другая история…

Александр Хара, zn.ua