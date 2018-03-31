Пять вариантов апрельского путешествия за 100 евро 1 31.03.2018, 8:55

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В апреле города Европы превращаются в один большой яркий праздник.

Пока вокруг нас все еще лежат сугробы, сложно поверить, что наступающий апрель, вообще-то, – пора цветения, когда города Европы превращаются в один большой яркий праздник весны без конца и без краю.

Сайт TIO.BY предлагает читателям насладиться цветущей Европой за 100 евро. К тому же, через месяц белорусов ждет три выходных подряд – 29-30 апреля и 1 мая – а тогда уж точно будет тепло. Хотя некоторые варианты путешествия подойдут и просто для поездки на выходные или для бюджетного мини-отпуска. Весенние Прага и Дрезден, прохладный Хельсинки и дворцовый Будапешт ждут бюджетных путешественников.

Прага и Дрезден с турфирмами и самостоятельно

Пражские улочки красивы сами по себе, а весна делает их не только уютными, но и нарядными. А большим плюсом этой поездки становится то, что автобусные туры из Минска в Прагу и Дрезден – стабильный вариант бюджетного путешествия. Часто турфирмы предлагают посмотреть оба города за поездку, но есть и отдельные предложения по Праге – обычно они чуть более бюджетны.

Тур на 4 дня Прага+Дрезден можно найти за 75 евро+45 BYN (в цене два ночных переезда, одна ночь в отеле 3-4*, завтрак). Экскурсии включены в стоимость, но входные билеты нужно будет покупать отдельно. Но помните, что 4 дня в случае с автобусными турами по факту обычно означают 2 дня: на самом деле у вас будет один полный день в Праге и еще один – в Дрездене. Впрочем, такой вариант отлично укладывается в наш бюджет в 100 евро. Есть предложения чуть подороже: 85 евро+туруслуга, 100 евро+туруслуга – обычно такие варианты включают не одну ночь в отеле, а две. Это немного выбивается из нашего бюджета в 100 евро, но вполне имеет право на существование: переплата невелика, при этом многие сочтут вариант без ночного переезда более комфортным.

Цены от турфирм, к слову, хороши даже для самостоятельных путешественников: неакционные билеты Flixbus Варшава-Прага на конец апреля будет стоить от 19 евро, плюс дорога до Варшавы от 45 евро – в среднем получается та же сумма, а иногда и чуть дороже. Конечно, в этом случае так и тянет нырнуть в заботливые объятия турфирм: выехать напрямую из Минска, послушать экскурсию, переночевать в отеле, который не придется искать по городу самостоятельно. Тем не менее, если вдруг увидите распродажу «Фликсбаса», неплохие скидки на Ecolines из Минска в Прагу, либо если вам подвернется очень бюджетный вариант добраться до Варшавы – дерзайте: уложитесь в ту же сотку и ничего не потеряете, ведь бюджетного жилья в Праге хоть отбавляй, а экскурсию можно получить бесплатно – на английском, а иногда и на русском. Это тот случай, когда оба варианта одинаково хороши и можно руководствоваться только своим настроением и отношению к турфирмам/самостоятельным путешествиям.

Таллинн, Хельсинки и Стокгольм

Стокгольм

Мы анонсировали вам цветущую Европу, но как насчет «пряничной» Скандинавии? Хоть северные страны славятся дороговизной, втиснуться в бюджет в 100 евро при некотором везении вполне возможно.

Итак, замахнемся сразу на три красивых города: Таллин, Хельсинки и Стокгольм. Автобус Минск-Таллин-Минск обойдется от 45 евро, если не подвернется акционных предложений. Паром из Таллина в Хельсинки и обратно стоит от 30 евро у компании Tallink (опять же, это без акций), причем здесь есть большой плюс: паромы туда и обратно ходят достаточно часто, поэтому можно спланировать разную продолжительность пребывания в Хельсинки. А с поездкой в Стокгольм поможет компания Viking Line, у которой как раз до 10 апреля действует акция: купить каюту в эконом-классе по маршруту Хельсинки-Стокгольм можно всего за 21 евро, причем каюта вмещает 4-х человек, то есть при поездке с друзьями цена получается как на поезд до Гомеля и обратно. К тому же, при бронировании компания обещает дать скидку на билет Таллинн-Хельсинки.

В Стокгольме, к слову, можно бесплатно посетить постоянные экспозиции Центра дизайна и архитектуры, а также Музей современного искусства, Королевский монетный двор и замок Skokloster. Также туристы могут посетить бесплатные пешие экскурсии по центру Стокгольма и Старому городу на английском. Выбрать подходящее время и записаться при необходимости можно здесь и здесь. В Хельсинки можно бесплатно погулять по многочисленным паркам, посетить бесплатную выставку в Hakasalmi Villa и посетить парк аттракционов Linnanmaki, бесплатно поднявшись на смотровую площадку Panoraama (покататься на каруселях бесплатно не выйдет, но само здание - настоящий дом ужасов!). В Таллинне можно бесплатно попасть в Домский собор и церковь Нигулисте, а также прогуляться по городу в составе бесплатной экскурсии (на английском).

Рига с турфирмами и самостоятельно

Рига – хороший вариант для туриста, не привыкшего мониторить дешевые билеты и искать отели на скидках: это тот вариант, когда эти не самые приятные для многих занятия можно с чистой совестью переложить на плечи турфирм и при этом порадоваться собственной разумной бережливости. Например, один из известных бюджетных операторов предлагает автобусный тур выходного дня за 50 евро, а по акции – даже за 39, причем с выездом под выходные в конце апреля. И это с проживанием в отеле Radisson Blu Daugava 4* (правда, только одну ночь и без завтрака, но 39 евро!). Зато в цене – экскурсия по Риге, а также посещение отельных саун и бассейна.

А самостоятельные путешественники, вероятно, заметили тенденцию, что в Ригу в последнее время частенько бывают акционные билеты, так что есть шанс потратить всего 20 евро на дорогу туда-обратно. Обычная же цена в одну сторону – от 35 рублей. Как вариант, можно приехать из Минска в Вильнюс за 20 рублей, погулять по центру и пересесть на автобус европейского перевозчика.

Львов

Во Львове на 100 евро можно даже слегка пошиковать (конечно, в пределах бюджетного путешественника): пожить в отдельном номере и наесться до отвала в знаменитых львовских «Ресторации Бачевских», «Цисаре» и всякого рода кафе и «ребернях». Дорога на поезде обойдется примерно в 40-45 евро туда-обратно, если знать хитрость: покупать билет на поезд нужно не Минск-Львов, а Минск-Горынь и Горынь-Львов. Никто не заставит вас выходить из поезда, при этом билет будет стоить дешевле; увидите, так сделает весь вагон! Хостел во Львове стоит от 3 евро за ночь на апрельско-первомайские выходные, самый простой номер на двоих – от 20 евро за 2 ночи. На другие даты можно найти еще дешевле. Некоторые хостелы предлагают отдельные двухместные комнаты - обычно это бюджетнее, чем отель, хотя атмосфера и ремонт там обычно все равно хостельные.

Турфирмы тоже радуют хорошими ценами: можно найти тур от 50 евро (только проверяйте отзывы, чтоб не вышло как в недавней скандальной истории). Даже если вы выберете тур подороже, то в любом случае отлично уложитесь в бюджет, еще и на вкусно покушать останется.

Кстати, во львовских туристических центрах можно получить бесплатную карту Lviv Lokal, которая накапливает до 10% от суммы чека во многих кафе, и эти баллы можно потом потратить на сладости и сувениры в определенных магазинах.

Будапешт

Архитектура Будапешта уникальна сама по себе, но когда город в цвету, он точно никого не оставит равнодушным. Тем более, цены на поездку вас вполне порадуют. Wizz air предлагает перелет Варшава-Будапешт за 15-20 евро – хорошие цены есть на разные апрельские даты, можно выбрать свои. Например, 9-12 апреля для членов Wizz Discount club – всего 30 евро за перелет туда-обратно, без скидочной системы – 54 евро.

Итак, 30 евро перелет, еще 45 евро – до Варшавы и обратно, остается 25 евро. В Будапеште можно найти бюджетное жилье: например, если проверять варианты на 9-12 апреля, можно найти несколько предложений от 18 евро за 3 ночи. В запасе остаются еще 7 евро и, возможно, самый запоминающийся День космонавтики в вашей жизни.

Турфирмы предлагают поездку в Будапешт на выходные (4 дня, из них 2 – в Будапеште) от 90 евро+туруслуга, то есть получается чуть дороже, чем самостоятельное путешествие. Из плюсов - ночь в отеле, а не в хостеле, и завтрак. Некоторые турфирмы предлагают расширенные версиитура – с поездками в Прагу или Вену.

В Будапеште, кстати, проводят бесплатные пешеходные экскурсии на английском, а тем, кто моложе 26 лет, в некоторые музей можно попасть бесплатно в определенные дни: в Венгерский музей естественных наук – в первое воскресенье месяца, в Музей современного искусства – в последнее воскресенье месяца, а Венгерский музей науки, техники и транспорта – каждую первую субботу месяца.

Бонус: выходные в Осло или в Венеции за 150 евро

В апреле можно найти билеты Варшава-Осло на Ryanair всего за 3,5 евро (15 злотых): не обратить внимание на такую цену для самостоятельного путешественника равносильно преступлению. Билетов по 3,5 евро много на середину апреля – 12 и 17-20 числа. На 23-26 апреля – чуть дороже: 33 злотых, или 8 евро. Цены на обратные билеты тоже радуют: их тоже можно найти от 3,5 евро.

Но даже если вы не купите конкретно эти копеечные билеты, улететь в Осло обычно можно за 10-15 евро в одну сторону. Однако сильно обольщаться не стоит: лоукостеры приземляются в аэропорт Осло Торп, который славится своим дорогим транспортом. От аэропорта до Осло – более 100 километров, билет стоит около 27 евро в одну сторону (купить его можно на сайте). Но есть приятные новости: автобусы привязаны к прибытию лоукостеров, так что гулять по аэропорту часик-другой вам не придется.

Итак, 7 евро за перелет Варшава-Осло-Варшава, два трансфера за 27 евро и билеты Варшава-Минск-Варшава за 45 евро в сумме дает 106 евро. Ночь в отеле в Осло – от 20 евро. Таким образом, если главным развлечением в Осло у вас будут прогулки по городу, поездку на выходные в норвежскую столицу можно уложить в 150 евро. Для Скандинавии это копейки! А как же развлечения? – спросите вы. Если бюджет ограничен, как никогда актуальными становятся бесплатные достопримечательности, музеи и экскурсии. Например, каждую субботу в 10 и 11:30 в Осло проводятся бесплатные англоязычные экскурсии по парламенту. Кроме того, можно попасть на бесплатные пешие экскурсии по основным достопримечательностям города; связаться с организаторами можно здесь и здесь. Бесплатно пускают в парк скульптур Vigelandsparken и Ботанический сад. Также в несколько музеев можно попасть бесплатно по четвергам (Национальная галерея, Музей современного искусства, Музей кино).

Помимо Осло, есть довольно бюджетный вариант слетать на пару дней в Венецию. У Ryanair есть билеты из Варшавы в Венецию на 2 апреля за 10 евро, вернуться по такой цене можно 6 апреля.

Снимок экрана от 2018-03-30 11-20-55.png Итак, Варшава-Венеция-Варшава – 20 евро, автобус Минск-Варшава-Минск – 45 евро, трансфер из аэропорта в Венецию и обратно – 20 евро. Получается 85 евро за дорогу, но если добавить жилье, то в наш бюджет это путешествие все же не укладывается: 3-4 ночи в Венеции на наши даты стоят 67-105 евро. По самым скромным подсчетам получается 152 евро. Но 4 дня в Венеции за 150-200 евро, в принципе, вполне имеют право на существование.