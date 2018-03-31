У России нет денег на постройку комплекса с ядерной ракетой «Рубеж» 9 31.03.2018, 8:59

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ФОто: Sneg5.com

Нехватка финансов также стала причиной отказа от боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».

Мобильный ракетный комплекс «Рубеж» исключен из госпрограммы вооружения до 2027 года, сообщает ТАСС. Вместо него будет производиться стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) «Авангард» шахтного базирования.

Собственный источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что первоначально планировалось включить в ГПВ и «Авангард», и «Рубеж», однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств недостаточно. Нехватка финансов также стала причиной отказа от боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».

Предположительное изображение ракеты и самоходной пусковой установки на шасси МЗКТ-79291 подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения «Рубеж» (РС-26)

Фото: militaryrussia.ru

Напомним, что РС-26 «Рубеж» — проект мобильного грунтового ракетного комплекса с малогабаритной межконтинентальной твердотопливной баллистической ракетой повышенной точности. Она может нести 4 ядерные боеголовки мощностью 150−300 килотонн. Максимальная дальность полета составляет 11 000 км, но возможен запуск на более короткие дистанции: 2000−6000 км. Разгонный участок ракеты длится менее 5 минут, что усложняет ее обнаружение системами ПРО.