Определены сроки подачи документов в вузы в 2018 году 1 31.03.2018, 9:12

Минобразования опубликовало постановление о вступительной кампании.

Министерство образования Республики Беларусь утвердило сроки вступительной кампании постановлением от 15 марта 2018. Оно оговаривает сроки приема документов, проведения вступительных испытаний для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе, а также сроки зачисления абитуриентов в 2018 году, сообщает tut.by.

Сроки приема документов

С 12 по 17 июля — от тех, кто поступает в учреждения высшего образования за счет средств республиканского бюджета или на платной основе.

С 15 ноября по 5 декабря — от тех, кто поступает на заочную форму получения образования в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

У тех, кто поступает в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдает вступительные испытания, документы будут принимать так:

с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в других вузах.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 12 по 14 июля.

Даты вступительных испытаний

с 18 по 21 июля — в Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС,

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусский государственный университете культуры и искусств

с 18 по 24 июля — в других вузах

в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.