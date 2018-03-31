«Прецедент» приготовился попрошайничать получше 10 Николай Статкевич

31.03.2018, 9:41

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Источник: caricatura.ru

Но из-за своего перепуга ничего не получил.

Трусливого дурака даже пугать не надо. Он сам найдет, от чего испугаться. И сделать так, как ему не надо.

«Прецедент» опять пытается получить миллиардные западные кредиты. Видно, на его бандитов в погонах, дворцы и игры поборов с белорусов уже не хватает. В прошлом году, после разгона Дня Воли, ему отказали. Сейчас он подготовился попрошайничать получше. Даже разрешил концерт в годовщину прошлогоднего разгона - в «загородке» возле оперного театра.

Белорусский Национальный Конгресс заявил, что пойдет на концерт, но только с площади Якуба Коласа, где год назад хватали людей. Чтобы напомнить о тех событиях и показать, что патриотов не запугать, что мы не предаем интересы народа в обмен на поблажки.

Тут «прецедент» впал в панику. Организаторов шествия заранее арестовали. Но сотни мужественных патриотов все равно пришли на площадь Якуба Коласа. Десятки из них были арестованы. Арестованных пытали.

После внушения, сделанного западными дипломатами, всех задержанных отпустили в тот же день. И полковник КГБ под прикрытием «министра иностранных дел» поехал в Лондон просить денег. Но мир узнал об очередном разгоне и денег на репрессии против народа, видно, опять не дадут. Получается - концерт разрешил, но из-за своего перепуга ничего за это не получил.

БНК и дальше будет своими акциями демонстрировать всему миру лживость «либерализации» режима, пока он не пойдет на настоящий диалог с обществом, на реальные уступки народу.

БНК - народная оппозиция. Потому, что мы чувствуем боль и проблемы людей. Потому, что мы идем на испытания и жертвы, чтобы защитить народ. Мы обращаемся к людям Беларуси - поддерживайте нас, помогайте нам, присоединяйтесь к нам. Только вместе мы сможем сделать нашу страну свободной и счастливой.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, «Фейсбук»