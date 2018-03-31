Когда уйдет Путин 1 Дмитрий Орешкин, «Новое время»

31.03.2018, 9:37

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Дмитрий Орешкин

В России сработает советская модель.

Воздействовать на российского президента чем-то вроде протестов в Кемерово уже поздно. Расчет может быть скорее на кремлевскую элиту, которая действительно много теряет и испытывает все большие сомнения в эффективности существующей властной вертикали.

Но опираясь на так называемый путинский консенсус элит, все подобные действия жестко пресекаются. А поэтому нет оснований ожидать скорых изменений в политике Путина.

Здесь, скорее всего, сработает советская модель, когда неэффективность, в том числе экономическая, идет по нарастающей и приводит к отставанию в развитии, инвестициях, госструктуре и так далее. Рано или поздно (а в случае с Путиным, скорее поздно) такая тенденция приведет к осознанию очередного цикла отставания, после чего и появится вероятность перемен.

Мне кажется, что сейчас сам Путин уже закусил удила и способен только обижаться и искать ответные методы побольнее укусить оппонентов. Протесты снизу могут заставить российского президента лишь больше обозлиться.

Вне зависимости от того, решится ли Путин через шесть лет уйти с должности президента, он все равно захочет сохранить за собой ключевые позиции. Другое дело, как он сделает это юридически.

Разговоры о пересмотре Конституции кажутся совершенно пустыми, ведь Основной закон в РФ уже давно не более чем пустая бумажка. Путин сможет сохранить рычаги управления, вовсе не меняя законы.

К примеру, он может снова стать премьер-министром и назначить президентом кого-нибудь другого. Последнего даже не можно будет назвать преемником. В своем исполнении роли президента, этот человек будет как розочка на торте или вишенка в коктейле. Реальные же рычаги власти будут в руках у Путина, как бы его ни называли – премьером, отцом нации или каким-нибудь Си Цзиньпинем.

Так или иначе, от власти он уйти не может.

Сейчас же перемены могут быть только в худшую сторону: завинчивание гаек, ужесточение риторики, сплочение народа на почве остервенения и ненависти к Западу.

А заодно и к Украине.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»